Android 15: Google encontrou forma de poupar o ecrã e garantir mais tempo de bateria

Esperado para o final do verão, o Android 15 tem estado a ser revelado e descoberto faseadamente. Estas melhorias criadas pela Google prometem muito para esta atualização e para o que os utilizadores podem usar. Uma das melhorias descoberta agora, mostra que o Android 15 terá uma forma de poupar o ecrã e garantir mais tempo de bateria.

Poupar o ecrã e garantir mais tempo de bateria

As novas versões que a Google tem lançado do Android 15 prepara este sistema para ser de forma global. Ainda faltam alguns meses para esse momento, mas a gigante das pesquisas não tem parado de melhorar este sistema e de revelar algumas novidades, não só no campo da segurança ou da privacidade dos utilizadores.

Uma das novas funcionalidades permite que os utilizadores tenham mais tempo de bateria, ao mesmo tempo que conseguem poupar o ecrã do smartphone. A somar a isso, e fruto desta novidade, os utilizadores conseguem também ter mais privacidade e será menos provável que este é acedido fisicamente.

Uma nova funcionalidade está junto das opções de tempo de ecrã ativo, onde o tempo a ser usado será definido. Aqui, os utilizadores podem ativar a opção que irá desligar o ecrã se o utilizador não estiver a usá-lo diretamente, sendo controlado pelo próprio smartphone.

Uma das muitas novidades da Google no Android 15

Para ativar o Adaptive Timeout, o utilizador deve escolher essa opção, passando a câmara a controlar o bloqueio do ecrã. Caso seja detetado que o utilizador não está a usar o smartphone, este terá primeiro o ecrã desligado e depois o sistema será bloqueado, no tempo definido pelo utilizador no Android.

Importa entender que esta é mesmo uma novidade, apesar do sistema da Google já desligar o ecrã de forma automática. A grande diferença é que com o Android 15 o utilizador passará a contar com uma ajuda ativa do sistema para detetar a utilização e, se possível, antes do tempo limite, desligar o ecrã.

Esta é mais uma das várias novidades que a Google apresentará aos utilizadores quando o Android 15 for lançado no final do verão. Até lá vão surgir várias versões intermédias, para os programadores e os utilizadores mais corajosos testarem e avaliarem.