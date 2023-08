A integração dos serviços da Google no Android é algo natural e que todos se habituamos a ver ao longo dos anos. Assim, este sistema operativo oferece, de forma nativa, muito do que é necessário. Agora, a Google prepara uma mudança grande na página de configuração dos seus serviços no Android, para ser mais intuitiva.

Ao longo dos anos temos visto a Google trazer os seus serviços para todos os utilizadores no Android. É uma integração natural e que a cada novidade mostra como a gigante das pesquisas trabalha em prol deste seu sistema operativo, sempre para o melhorar.

Ainda que nem todos conheçam, a Google tem uma área reservada nas definições do Android. É aqui que dá a liberdade aos utilizadores de configurarem parte da sua integração com os serviços e as funcionalidades, mudando o que necessitam a qualquer momento.

Google Play Services is starting to roll out a big redesign of its settings page. I'm referring to the page you access by going to Settings > Google.



Now, instead of showing the full list of settings by default, you'll get quick access to a couple of key settings in the… pic.twitter.com/zQs2bhAHb0 — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) August 23, 2023

O que foi revelado agora é que a Google tem mudanças profundas nesta página de configuração, para a tornar mais intuitiva e mais focada no que realmente importa. As mudanças são facilmente visíveis e colocam bem à frente dos utilizadores o que é importante para estes.

Para além de ter uma identificação do utilizador e da sua conta usada no Android, esta página conta agora com 2 separadores, onde as funções estão distribuídas segundo a ordem que a Google entende ser a mais lógica e simples de usar. Assim, o utilizador só precisa de escolher o que entende ser o ideal.

No separador Recomendado encontram os serviços da Google que provavelmente são mais usados. Assim, deverá surgir as configurações de backup do dispositivo, Encontre o Meu Dispositivo, Carteira do Google e gestor de passwords da Google. Há ainda quem tenha a opção de Partilha de proximidade do Android.

Do que foi revelado, esta novidade vem com a atualização da versão beta 23.33.14 do Google Play Services. Isso mostra que estará prestes a ser disponibilizada a todos e a dar assim a possibilidade de configurar no Android todos os serviços da Google, de forma muito mais intuitiva.