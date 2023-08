E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, demos a conhecer o que poderá ser o anal digital da Apple, da alunagem da missão indiana Chandrayaan-3, do novo smartphone Blackview A200Pro, e muito mais.

Os ecrãs com acabamento curvo foram uma tendência nos smartphones há uns 5 ou 6 anos, mas, como temos visto, há pormenores que tendem a ressurgir e a Blackview acaba de apresentar o seu novo A200Pro. A marca apresenta o novo Blackview A200Pro como um smartphone de negócios, com ecrã AMOLED curvo, câmara de 108MP e processador Helio G99. Mas há mais para conhecer.

O smartphone como máquina fotográfica está cada vez melhor tanto em qualidade, quanto em funcionalidades associadas e a Samsung é uma das empresas que mais contribui para tal. No seu processo de desenvolvimento terá projetos para modelos com sensores de 50 MP, 200 MP, 320 MP e até 440 MP.

O Android é o sistema operativo mais popular do mundo. Usado por muitas marcas de smartphones e não só, permite que os dispositivos tenham acesso às mais avançadas aplicações e serviços. Contudo, as marcas que o usam estão literalmente nas mãos da Google. A Xiaomi poderá dar o grito do Ipiranga e lançar o seu próprio sistema operativo, o MiOS.

Os Estados Unidos da América (EUA) estão a investir uma larga fatia de dinheiro em duas instalações de grande escala destinadas à captura de carbono da atmosfera.

A missão espacial indiana, Chandrayaan-3, concluiu com sucesso o pouso no polo sul da Lua. Este é um marco importante e coloca o país asiático no restrito grupo de países que chegaram ao satélite natural da Terra.

Todos os dias a internet recebe e promove cerca de 60.000 temas musicais ao redor do planeta. Contudo, é quase impossível adivinhar qual será o êxito musical que vai receber milhões de visualizações e eventualmente dar muito dinheiro a ganhar ao seu autor. Para tentar resolver esse assunto, a ciência deu agora um grande passo.

Aos equipamentos tecnológicos que conhecemos, aos poucos, vão-se juntando outros que, até então, eram apenas fruto da nossa imaginação ou que víamos nos filmes de ficção científica. Um desses equipamentos são os anéis inteligentes e as mais recentes notícias dão conta de que a Apple registou uma nova patente daquele que poderá ser o seu smart ring.

Cientistas chineses conseguiram realizar uma síntese total e precisa de açúcar a partir de dióxido de carbono, em laboratório, marcando um passo crucial na síntese de açúcar artificial.

O aquecimento global está a provocar cada vez mais catástrofes naturais que têm frequentemente consequências devastadoras, incluindo a perda de vidas. Por isso, foi recentemente concebido um software capaz de reduzir significativamente estes danos, o GeoXPM.

Hoje me dia, ser-se gamer não significa apenas estar ao computador a jogar, pois é muito mais do que isso, é como um estilo de vida definido por várias características, como moda, acessórios, entre outros. E agora, já não há desculpa para que os jogadores se apresentem com uma barba mal feita pois a Razer e a Gillette uniram-se e criaram uma lâmina de barbear gaming. Vamos então conhecer melhor a GilletteLabs Razer.

Este robô humanoide, que combina a robótica com a Inteligência Artificial (IA) do ChatGPT, consegue pilotar um avião apenas lendo o manual. Embarcava?