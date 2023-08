A Xiaomi tem evoluído muito no que toca à sua relação com o Android. Encara este sistema como a base para o seu ecossistema dos smartphones e tablets, algo essencial. A marca mudou agora a sua política de atualizações do Android e conseguiu bater a Google, igualando a Samsung.

As atualizações do Android que as marcas garantem sempre foi um tema sensível. Nem todas seguem o que a Google determina e ainda menos o que os utilizadores esperam que seja a realidade. Assim, os smartphones acabam por ficar esquecidos e sem acesso às novidades e melhorias.

A Xiaomi tem evoluído e melhorado ao longo dos anos, sempre aumentando o número de atualizações acessíveis, bem como o ritmo a que estas são disponibilizadas. Isso garante mais segurança, ao mesmo tempo que dá mais confiança aos utilizadores.

Este campo mudou agora novamente, ainda que de forma limitada. A Xiaomi voltou a alargar o número de atualizações, com o lançamento do novo Redmi K60 Ultra. Este recebe mais atualizações, quer as de novas versões do Android, quer as de segurança do sistema da Google.

Assim, e pelo menos por agora na China, a Xiaomi garante ao Redmi K60 Ultra terá 4 anos de atualizações do Android, ao que se somam 5 de atualizações de segurança. Significa que chegará ao Android 17, já que o Redmi K60 Ultra foi apresentado com Android 13.

Com esta mudança, muito positiva, a Xiaomi bate a dona do Android. A Google tem para os seus Pixel políticas de atualização mais curtas, uma decisão que nem todos entendem. Ao mesmo tempo, iguala a Samsung, que tem os mesmos tempos garantidos de atualizações.

Ainda que limitada a 1 smartphone e apenas à China, é a mostra de que muito pode mudar na Xiaomi e a na sua relação com o Android. Provavelmente irá alargar este cenário a outros países e regiões, algo que deixaria os clientes da marca muito satisfeitos.