Será dentro de poucos minutos que a Samsung revelará um dos smartphones mais esperado dos últimos meses, o Galaxy S24. Esta nova proposta tem sido conhecida por rumores e fugas de informação, apontando que a IA estará no seu centro, controlando muitos aspetos do seu funcionamento. É então hora de vermos o que está para ser apresentado e conhecermos detalhadamente o novo Samsung Galaxy S24 e toda a IA que traz.

A linha Galaxy da Samsung tem revelado ao mundo smartphones que marcam o mercado e as tendências que outros fabricantes acabam por seguir, mais cedo ou mais tarde. Com os S24 isso deverá voltar a acontecer, ainda mais porque a marca promete uma novidade única e à qual ainda nem todos podem aceder.

Falamos da IA, que segundo tem sido largamente publicado, estará no centro destes novos modelos. Esta será o novo motor para a criação de conteúdos, para a interação com o Android e até para a comunicação com outras pessoas. A Samsung promete muito neste campo, com a ajuda da Google.

É assim hora de conhecer os novos Samsung Galaxy S24 e descobrir tudo o que a IA trará. Esta passará a ser uma presença constante e que irá certamente ajudar os utilizadores.