A Samsung acaba de apresentar os Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ e Galaxy S24, um conjunto de equipamentos que oferecem um mundo de novas experiências móveis através da Galaxy AI. Desenvolvida para potenciar a experiência do dia a dia, a Galaxy AI transporta a icónica série S para o Futuro.

Com o objetivo de abrir o caminho para uma nova Era que irá mudar para sempre a forma como os dispositivos móveis capacitam os utilizadores, a nova série Galaxy S24 recorre à Inteligência Artificial (IA) para potenciar todas as experiências de utilização. Isso permitirá permitir a comunicação sem barreiras através do texto inteligente ou às traduções de chamadas em tempo real, a maximizar a liberdade criativa a partir do ProVisual Engine do Galaxy. Poderá ainda definir um novo padrão de pesquisa que permitirá alterar a forma como os utilizadores Galaxy descobrem o mundo à sua volta.

Tornar as Experiências Diárias Épicas

A Galaxy AI introduz inteligência significativa com o objetivo de melhorar todas as atividades das nossas vidas, especialmente a comunicação - o recurso mais importante de um telefone. Quando precisa de comunicar e enfrentar barreiras linguísticas, o Galaxy S24 torna-o mais fácil do que nunca. Converse com um amigo ou um colega de outra nacionalidade sem obstáculos. Faça uma reserva enquanto estiver de férias noutro país. Tudo isto é possível com o Tradução em Tempo Real2, nos dois sentidos, traduções de voz e texto em tempo real de chamadas telefónicas na aplicação nativa dos S24. Não são necessárias aplicações de terceiros e a IA no dispositivo permite manter as conversas totalmente privadas.

Com o Intérprete, as conversas em tempo real podem ser traduzidas de forma instantânea numa vista de ecrã dividido, para que as pessoas que se encontram frente a frente possam ler a transcrição de texto do que a outra pessoa disse. Funciona mesmo sem dados móveis ou Wi-Fi.

Para mensagens e outras aplicações, o Assistente de Chat pode ajudar a aperfeiçoar os tons de conversação para garantir que a comunicação soa como pretendido: como uma mensagem educada para um colega ou uma frase curta e apelativa para uma legenda nas redes sociais. A IA incorporada no Teclado Samsung também pode traduzir mensagens, e-mails e muito mais em tempo real em 13 idiomas. No carro, o Android Auto irá resumir automaticamente as mensagens recebidas e sugerir respostas e ações, como enviar a alguém a hora aproximada de chegada, para que possa permanecer contactável enquanto se mantém focado na estrada.

A organização também recebe uma grande atualização com a Assistente de Notas na Samsung Notes, com resumos gerados por IA e a criação de modelos que simplificam as notas com formatos pré-concebidos, bem como, a criação de capas para tornar as notas fáceis de identificar através de uma pré-visualização. Para gravações de voz, mesmo quando existem vários interlucotores, o Assistente de Transcrição7 utiliza a tecnologia IA e Discurso para Texto para transcrever, resumir e até traduzir gravações.

A comunicação não é a única forma da série Galaxy S24 trazer os benefícios fundamentais do telefone do futuro. Se a pesquisa online transformou quase todos os aspetos da vida, os novos Galaxy S24 assinalam um marco na história da pesquisa como os primeiros telefones a estrear o Circle to Search intuitivo e orientado por gestos com o Google.

Para dar aos utilizadores Galaxy uma ferramenta incrível, os novos Galaxy recorreram ao líder mundial de pesquisa, a Google, e oferecem novas formas de descoberta com um simples gesto. Com o toque longo no botão de início, pode fazer um círculo, destacar, rabiscar ou tocar em qualquer coisa no ecrã do Galaxy S24 para ver resultados de pesquisa úteis e de alta qualidade.

Liberte a criatividade para descobrir o mundo de novas formas

O ProVisual Engine do Galaxy S24 é um conjunto abrangente de ferramentas alimentadas por IA que transformam as capacidades de captação de imagens e maximizam a liberdade criativa a cada passo, desde a configuração de uma fotografia até à sua partilha nas redes sociais. Acabaram-se as imagens pixelizadas e tremidas registadas ao longe.

O Quad Tele System do Galaxy S24 Ultra, com a nova objetiva de zoom ótico de 5x, funciona com o sensor de 50 MP para permitir um desempenho de qualidade ótica em níveis de zoom de ampliação de 2x, 3x, 5x a 10x10, graças ao sensor de pixéis adaptável. As imagens também mostram resultados super nitidos a 100x com zoom digital melhorado.

Com capacidades de Nightography atualizadas, as fotografias e vídeos filmados no Space Zoom do Galaxy S24 são brilhantes em quaisquer condições, mesmo quando ampliados. Capte mais luz em condições de pouca luz com o Galaxy S24 Ultra, agora com pixéis de 1,4 um, 60% maior em comparação com o modelo anterior. O efeito tremido é reduzido no Galaxy S24 Ultra com ângulos mais amplos de estabilização ótica de imagem (OIS) e compensação melhorada do tremor da mão.

Ao gravar vídeos, as câmaras dianteira e traseira estão equipadas com um bloco ISP dedicado para redução de ruído, e o Galaxy S24 analisa as informações do giroscópio para distinguir entre o movimento do filme e o motivo. Isto permite uma remoção de ruído mais eficaz e vídeos claros no escuro, mesmo à distância.

Depois de captadas excelentes fotografias, as inovadoras ferramentas de edição da Galaxy AI permitem fazer edições simples, como apagar, recompor e remasterizar fotografias. Para otimizações mais fáceis e eficientes, Edit Suggestion12 usa a Galaxy AI para sugerir os ajustes perfeitos e adequados para cada fotografia.

Para garantir que todas as imagens ficam espantosas em todas as fases, o Super HDR revela pré-visualizações realistas antes de o obturador ser pressionado. E embora captar memórias seja uma funcionalidade essencial do telefone, partilhar memórias com o mundo é igualmente significativo. Agora, as aplicações de redes sociais de terceiros tiram o máximo partido do sistema de câmaras com IA do Galaxy.

As funcionalidades premium da câmara da série Galaxy S integram-se agora diretamente com aplicações móveis, como o Instagram, em HDR para melhorar a partilha nas redes sociais. Quando for altura de encontrar uma imagem na Galeria ou na sua aplicação de rede social, as fotografias também são mostradas no Super HDR para uma gama mais realista de brilho, cor e contraste analisando a secção realçada das imagens.

O Galaxy com a experiência mais inteligente de sempre, impulsionada por um desempenho premium

À medida que a IA se torna uma parte cada vez mais presente na vida quotidiana, a potência do desempenho tem de se destacar para satisfazer as exigências. Jogos, gravação e edição de vídeos, saltar entre cinco aplicações enquanto planeia uma viagem... qualquer que seja a tarefa, o Galaxy S24 proporciona uma experiência incrível graças às melhorias do seu chipset, visor e muito mais. Todos os Galaxy S24 Ultra estão equipados com a plataforma móvel Snapdragon® 8 Gen 3 para Galaxy.

Otimizado especialmente para os utilizadores Galaxy, este chipset, proporciona uma notável melhoria da NPU para um processamento de IA incrivelmente eficiente. Nos três modelos Galaxy S24, as taxas de atualização adaptativas de 1-120 Hz também melhoram a eficiência do desempenho.

Os jogos no Galaxy são mais potentes graças às melhorias ao nível do hardware e software. Todos os modelos da série Galaxy S24 possuem um sistema de controlo térmico otimizado com uma câmara de vapor16 1,9 vezes superior à do S23, melhorando a temperatura da superfície do dispositivo e maximizando a potência de desempenho.

O Ray tracing permite imagens realistas com um efeito superior de sombras e reflexos. E através da colaboração com parceiros de jogos líderes da indústria, o Galaxy S24 permite que os utilizadores desfrutem de populares jogos móveis globais mais otimizados.

As imagens são mais vibrantes e cativantes no ecrã Galaxy mais brilhante de sempre. O Galaxy S24 atinge um brilho máximo de 2600 nit e proporciona uma visibilidade exterior melhorada com o Vision Booster.

No ecrã, o Corning® Gorilla® Armor18 do Galaxy S24 Ultra é visualmente melhorado e transformado a nível molecular, aumentando a durabilidade em 50% e tornando-o quatro vezes mais resistente aos riscos. Reduz drasticamente o brilho até 75% numa vasta gama de condições de iluminação, garantindo uma experiência de visualização suave e confortável.

Em toda a série Galaxy S24, as melhorias de design com molduras mais finas e uniformes facilitam a imersão em qualquer experiência de visualização e permitem tamanhos de ecrã maiores nos ecrãs de 6,7 polegadas do Galaxy S24+ e de 6,2 polegadas do Galaxy S24 dentro das mesmas especificações de tamanho. O Galaxy S24 Ultra tem um ecrã plano de 6,8 polegadas, otimizado não só para visualização, mas também para produtividade. Além disso, o Galaxy S24+ suporta agora o mesmo nível de QHD+ encontrado no Galaxy S24 Ultra.

Tecnologia de precisão e elegância em todos os detalhes

O mais recente lançamento dá continuidade ao compromisso da Samsung em prolongar o ciclo de vida do produto, oferecendo 7 gerações de atualizações de sistema operativo e 7 anos de atualizações de segurança, para ajudar os utilizadores a experimentar de forma fiável o desempenho otimizado dos seus dispositivos Galaxy ainda por mais tempo.

O Galaxy S24 Ultra é o primeiro telemóvel Galaxy a apresentar uma estrutura em titânio, melhorando a durabilidade e longevidade do dispositivo. O corpo significativamente mais fino do Galaxy S24 Ultra permite uma melhor experiência em movimento com uma aderência mais confortável.

No Galaxy S24+ e Galaxy S24, um design simplificado satisfaz um padrão mais estético com conexão perfeita entre a capa traseira do dispositivo e a moldura lateral. A série Galaxy S24 vem em tons de cores inspirados em minerais da Terra.

No Galaxy S24 Ultra, as cores30 incluem: Titanium Gray, Titanium Black, Titanium Violet e Titanium Yellow. No Galaxy S24+ e Galaxy S24, as cores incluem: Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet e Amber Yellow. Os três modelos serão fornecidos com cores adicionais apenas disponíveis online.

Os novos Samsung Galaxy S24 chegam às lojas nacionais no próximo dia 31 de janeiro e os PVPr começam nos:

Samsung Galaxy S24 – 939,90€

Samsung Galaxy S24+ – 1.199,90€

Samsung Galaxy S24 Ultra – 1.499,90€

Lista completa de preços da gama Galaxy S24 da Samsung

S24 Ultra

1TB – 1.859,90 €

512GB – 1.619,90 €

256GB – 1.499,90 €

S24 Plus

512GB – 1.319,90 €

256GB – 1.199,90 €

S24

256GB – 999,90 €

128GB – 939,90 €

Galeria de imagems - Samsung Galaxy S24