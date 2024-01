O poder da IA da Google chega à nova série Samsung Galaxy S24

Do Android à Pesquisa, ao Auto e muito mais, a parceria da Google com a Samsung está a abrir novas possibilidades com Inteligência Artificial (IA) para utilizadores do Galaxy S24.

Com os avanços mais recentes em IA, a Google procura melhorar o que milhares de milhões de pessoas já apreciam no Android - quer seja o acesso à informação mais rapidamente, ligar-se às pessoas de quem gosta, capturar a imagem perfeita ou expressar o seu estilo pessoal.

Hoje, no Galaxy Unpacked, em San Jose, partilhámos como a IA da Google está a criar possibilidades no Android com o nosso parceiro de longa data, a Samsung.

Escreveu, em comunicado, Hiroshi Lockheimer, Senior Vice President de Platforms and Ecosystems da Google.

A nova série Samsung Galaxy S24 irá usar o Gemini, os melhores modelos fundacionais da Google, para alimentar a próxima geração de capacidades de IA.

Além disso, os utilizadores do Galaxy S24 têm uma maneira totalmente nova de pesquisar nos seus telefones, juntamente com as novas funcionalidades para Mensagens da Google e Android Auto.

Novas maneiras de experimentar IA com Gemini

Com uma nova parceria entre a Google Cloud e a Samsung, os utilizadores do Galaxy S24 poderão aceder ao modelo de IA mais capaz da Google, o Gemini, através de aplicações e serviços desenvolvidos pela Samsung.

Com o Gemini Pro, o melhor modelo da gigante tecnológica para escalar uma ampla gama de tarefas, o utilizador poderá interagir com aplicações familiares da Samsung de formas mais úteis do que nunca.

Na nova série Galaxy S24, as aplicações Notas, Gravador de Voz e Keyboard da Samsung vão utilizar o Gemini Pro, de modo a oferecer as melhores funcionalidades de resumo. Por exemplo, pode gravar uma aula, utilizando o Gravador de Voz e obter rapidamente um resumo das partes mais importantes.

E com o Imagen 2, a tecnologia avançada de difusão de texto para imagem da Google poderá aceder aos recursos úteis de edição de fotos usando a Edição Generativa na aplicação Galeria do Galaxy S24.

A série Galaxy S24 também chega com o Gemini Nano integrado, o modelo mais eficiente para tarefas no dispositivo, para possibilitar uma nova funcionalidade nas Mensagens Google e garantir que os seus dados não saem do seu smartphone.

Além disso, a Samsung será um dos primeiros parceiros a testar o Gemini Ultra, o maior modelo da Google para tarefas altamente complexas, antes de estar amplamente disponível para programadores e clientes empresariais ainda este ano.

Estamos ansiosos para trabalhar com a Samsung para trazer o Gemini a ainda mais experiências de produto para utilizadores do Galaxy em todo o mundo.

Partilhou Hiroshi Lockheimer.

Uma nova maneira de descobrir e aceder a informações

Desde o início do Android, as pessoas recorrem à Pesquisa Google para as ajudar a satisfazer a sua curiosidade. Com os avanços na IA, a Google diz ter sido capaz de criar uma forma totalmente nova de pesquisar.

Com a série Galaxy S24, a Google apresenta o Circundar para Pesquisar, uma nova funcionalidade que permite pesquisar qualquer coisa no telefone Android sem alternar entre aplicações. Agora, é possível selecionar as imagens, vídeos ou texto sobre os quais quer saber mais, com um simples gesto – seja fazendo um círculo, destacando, com um rabisco ou através de um toque em qualquer coisa no ecrã.

Imagine a facilidade, a rapidez e as possibilidades de procurar aquela roupa que lhe chamou a atenção nas redes sociais, aquela frase desconhecida num artigo, aquela planta fora do comum no YouTube ou qualquer coisa cujo nome não se recorda e desconhece que vê enquanto navega no seu telemóvel.

Com as perspetivas gerais alimentadas pela IA generativa, o utilizador pode compreender mais facilmente conceitos, ideias ou tópicos com informações úteis reunidas em toda a web.

Novas maneiras de enviar mensagens de texto para amigos e familiares

O smartphone é uma porta de entrada para estar em contacto com o mundo, e as mensagens de texto são uma parte essencial da experiência. Ao longo dos anos, a experiência de mensagens no Android foi evoluindo, de modo a ajudar os utilizadores a comunicarem e expressarem-se melhor.

Com o lançamento da série Galaxy S24, a Google traz algumas das suas funcionalidades preferidas das Mensagens Google da versão beta, incluindo as funcionalidades mais recentes alimentadas com a tecnologia de IA.

O Magic Compose, agora a correr no dispositivo usando o Gemini Nano, ajuda o utilizador a criar mensagens únicas em diferentes estilos – como animadas, formais ou até líricas. Por sua vez, o Photomoji permite criar um novo emoji a partir das suas próprias fotos através da IA generativa.

Estas funcionalidades, juntamente com outros recursos intuitivos, como Voice Moods, foram desenhados para usar IA e ajudar a comunicar com um toque pessoal, tornando as mensagens mais divertidas para todos.

Novas maneiras de ficar conectado enquanto estiver na estrada

A Google procura, ainda, facilitar a comunicação quando se está na estrada, através do Android Auto. Recorrendo ao poder da IA, o Android Auto irá resumir automaticamente textos longos ou conversas de grupo movimentadas enquanto o utilizador está a conduzir, para que possa manter o contacto enquanto se concentra na estrada.

O Android Auto também irá sugerir respostas e ações relevantes que poderá realizar sem tocar no telefone.

Além disso, o Android Auto irá, em breve, refletir elementos de design, como wallpaper e ícones, do telefone Samsung Galaxy, para que possa ter uma transição ainda mais perfeita e uma experiência consistente do telefone para o carro.

Estamos entusiasmados com todas estas novas funcionalidades que estão a chegar ao Android à série Galaxy S24 e temos muito mais por vir.

Terminou Hiroshi Lockheimer.