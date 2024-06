Google lança Beta 3 do Android 15 para os Pixel e atinge um patamar importante

O desenvolvimento do Android 15 esta a decorrer a um ritmo elevado, tal como a Google previra. A prova disso é a chegada da Beta 3 desta versão, que mostra como esta está estável e quase pronta para ser lançada. Esta vem recheada de novidade e atinge agora um patamar importante.

A Google lança Beta 3 do Android 15

Seguindo o plano que definiu, a Google tem revelado novidades para a próxima versão do seu sistema para smartphones. A versão final é esperada no final do verão, como acontece todos os anos, abrindo depois as portas para as restantes marcas lançarem depois as suas atualizações.

A grande novidade é agora a chegada da Beta 3 do Android 15, dando continuidade aos planos da Google. Esta versão de desenvolvimento está agora disponível para todos os que optaram por estar no programa de testes. É uma marca importante, uma vez que marca um ponto de estabilidade e o fim dos desenvolvimentos das APIs deste sistema.

Desenvolvimento atinge patamar importante

Ainda que seja uma versão de consolidação dos trabalhos realizados até agora, a Google ainda teve tempo de colocar algumas melhorias na Beta 3 do Android 15. O que a empresa destaca é uma melhoria na interface de gestão das passkeys e da gestão de credenciais.

A somar a isso, a Google trabalhou também na resolução de alguns problemas detetados nas últimas versões de testes. A lista destes pontos não é grande, mas mostra como a criadora do Android está a postada em oferecer um sistema estável e livre de problemas desde o primeiro momento.

Já está acessível aos Pixel no programa Beta

Como aconteceu em todas a versões anteriores, esta nova versão do Android 15 está disponível para os smartphones Pixel, desde o Pixel 6. A atualização deverá surgir para instalação nos próximos dias e será tratada de forma automática ao fim de 9. Os que preferirem podem procurar já esta nova versão se estiverem registados no programa beta do Android.

Com este passo rumo à estabilidade e com os desenvolvimentos terminados, resta apenas limar arestas e preparar a versão final. A Google volta a criar uma proposta muito interessante que abrirá as postas a muitas novidades. A beta 3 do Android 15 mostra isso mesmo e será agora avaliada por todos os que ajudam a testar este sistema.