Google garante que o Liquid Glass não vai chegar ao Android 17

A cada nova versão do Android e do iOS surgem elementos que se inspiram claramente na concorrência. Esperava-se que este cenário acontecesse com o Android 17, que receberia muito do Liquid Glass. A Google já veio garantir que esse não será o cenário e desta vez não vão copiar as propostas da Apple.

Liquid Glass não vai chegar ao Android 17

A reformulação da interface Liquid Glass da Apple, especialmente do iOS, tem sido, no mínimo, controversa. Felizmente, o presidente do Android da Google revelou os planos da empresa e afirma que isso "não vai acontecer" deste lado do ecossistema fechado.

Sameer Samat, presidente do ecossistema Android da Google, afirmou diretamente no X esta semana que o Liquid Glass "não vai acontecer" no Android. Estas declarações surgem em resposta a uma simulação que mostrava como o Liquid Glass poderia ficar no Pixel. Esta notícia não deve ser uma grande surpresa.

Todos têm visto, e sabem, como a Google investiu bastante na sua linguagem de design Material para Android ao longo dos anos. Além disso, a sua mais recente evolução, o Material 3 Expressive, oferece um aspeto e experiência únicos que a Google descobriu serem mais eficazes para os utilizadores finais. Outras marcas Android, no entanto, aparentemente apenas querem seguir o exemplo da Apple.

Google não vai copiar as propostas da Apple

Grandes marcas como a Oppo/OnePlus, Xiaomi e até a Samsung adaptaram as suas versões específicas do Android para incorporar muitas das mudanças de design encontradas no iPhone. O ColorOS da Oppo, por exemplo, está repleto de elementos de interface que imitam o vidro, enquanto a Samsung adotou muitos dos posicionamentos de botões flutuantes e designs de menu dos padrões de design atualizados da Apple.

Espera-se que a Google introduza de forma natural algumas mudanças no seu design. Espera-se que surja mais desfoque no Android 17, mas desfoque e Liquid Glass não combinam como muitos esperavam. Tem sido visto que o design Liquid Glass da Apple é mais do que apenas um desfoque na interface do utilizador.

É provável que venha a surgir mais sobre o futuro do design e das funcionalidades do Android no "Android Show". A Google está a insinuar há algum tempo que a edição deste ano será "uma das maiores para o Android até agora".