Now Playing deixa de ser exclusivo do Pixel e chega a qualquer smartphone Android

A Google acaba de mudar algo importante. Uma das funcionalidades mais exclusivas e interessantes do Pixel chegou oficialmente à Play Store e para todos usarem no Android. A proposta é clara. Garantir que nunca mais perde a hipótese de ouvir aquela música que estava a tocar em fundo e que gostou, com o Now Playing.

Now Playing deixa de ser exclusivo do Pixel

É o tipo de aplicação que não sabia que precisava e, agora que sabe que existe, deseja desesperadamente. A Google manteve esta funcionalidade exclusiva para os seus próprios telemóveis durante anos e agora parece pronta para lançá-la para o resto dos dispositivos Android.

A estrela é o Now Playing, uma aplicação da Google com um propósito bastante peculiar, mas útil. Ouve as músicas que estão a tocar à volta e exibe os seus nomes no ecrã de bloqueio. Como o Shazam, mas de forma totalmente automática. Não precisa de abrir a aplicação, tocar no botão "Ouvir" e esperar que a música seja identificada. Tudo acontece em segundo plano e funciona com qualquer tipo de música.

Esta aplicação da Google funciona em segundo plano e permite o reconhecimento completo de todas as músicas que estão a tocar. Isto para que não se perca nada se as mãos estiverem ocupadas ou se tiver preguiça de abrir o Shazam. Mas não é tudo: a funcionalidade "Em Reprodução" também cria um histórico de todas as músicas que se ouviu ao longo do dia, para que não tenha de procurar e guardar a música na hora.

Saiba a música que ouve em qualquer smartphone Android

Além disso, a aplicação Android informa todos os detalhes e oferece um link direto para que possa ouvir a música completa no YouTube Music. Durante anos, foi uma aplicação exclusiva para os telemóveis Google Pixel, mas agora parece que a gigante tecnológica finalmente cedeu. Já está disponível como aplicação independente na Play Store, o que é um ótimo sinal.

Na verdade, poderá ter limitações. Como é uma aplicação que corre em segundo plano e requer um nível mínimo de desempenho constante. A Google pode restringir o seu download a telemóveis modernos ou com uma quantidade mínima de RAM. Provavelmente 4 ou 6 GB, embora isso ainda não tenha sido confirmado.

Por fim, importa lembrar que as aplicações Android que ouvem constantemente consomem bateria. Por isso, poderá notar uma pequena redução na duração da bateria se a desativar. Não será drástico, mas será perceptível devido à utilização desta aplicação do Google.