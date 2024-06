Como utilizar a rede Encontrar da Apple num Android?

Há dias, uma jovem foi roubada (supostamente) e levaram-lhe o iPhone e mais uns pertences. Desesperada não sabia como usar o Android do namorado para localizar o seu iPhone, através da rede Encontrar (Find my). Apesar do utilizador de Android dizer que não era possível, a verdade é que há uma forma simples de usar a rede Encontrar da Apple através de um Android.

Os iPhones têm uma solução de localização integrada, Encontrar iPhone (Find My), que está ativada por predefinição, é uma app e rede nativa. Partindo do princípio de que não se esforçou para a desativar, pode utilizar a funcionalidade Encontrar para encontrar o seu iPhone - mesmo a partir de um dispositivo Android. Sim, é isso que vamos mostrar. Usar um Android para localizar o iPhone perdido/roubado de várias formas.

Como utilizar a rede Encontrar iPhone no Android a partir do iCloud

Pode utilizar a rede Encontrar iPhone da Apple no Android simplesmente acedendo ao site do iCloud.com num browser. Não é tão conveniente como uma aplicação dedicada, mas oferece muitas das mesmas funcionalidades.

Embora não existam métodos infalíveis para encontrar um smartphone perdido, a ferramenta Encontrar iPhone da Apple aproxima-se.

Pré-instalada em todos os iPhone e ativada por predefinição, a ferramenta permite localizar facilmente a localização do smartphone em tempo real a partir de outros dispositivos Apple, como o Mac ou o iPad - mesmo que esteja offline, com pouca bateria ou desligado. Embora ter outro dispositivo Apple facilite definitivamente as coisas, pode encontrar o seu iPhone perdido utilizando qualquer dispositivo Android.

Para aceder à ferramenta Encontrar o meu iPhone no Android, abra um navegador da Web e aceda a iCloud.com. Inicie sessão com o seu Apple ID e palavra-passe. Se não for o seu telemóvel, certifique-se de que utiliza um modo de navegação anónima ou lembre-se de terminar a sessão quando terminar.

Poderá ser-lhe pedido que introduza um código de verificação de dois fatores. Não se preocupe; não tem de o fazer (de qualquer forma, não pode aceder ao código sem um dispositivo Apple).

Agora, clique no ícone Encontrar dispositivos localizado abaixo.

Como pode ver em cima, no ecrã seguinte, deverá ser possível ver a localização atual do iPhone num mapa.

A partir daqui, pode efetuar várias ações para localizar ou controlar o iPhone.

Por exemplo, pode ativar o "Modo perdido" para impedir o acesso não autorizado ao iPhone ou apagar os dados do dispositivo remotamente se achar que este caiu em mãos erradas e tiver poucas hipóteses de o recuperar.

Como encontrar o iPhone com o Google Maps no Android

Se instalou o Google Maps no seu iPhone e ativou o histórico de localização, também pode utilizar o Google Maps no Android para ajudar a encontrar o seu iPhone perdido.

A funcionalidade Encontrar é o método mais eficaz para localizar um iPhone perdido, mas não é a única opção à sua disposição. Também pode tirar partido da funcionalidade Linha de tempo do Google Maps para descobrir onde e quando poderá ter perdido o iPhone. Este método só funciona se a aplicação Google Maps já estiver instalada no iPhone e se tiver ativado os serviços de localização do Histórico de localização.

Tenha em atenção que não será possível localizar com precisão a localização exata do iPhone. No entanto, ao rever as rotas e os locais que visitou, poderá conseguir restringir a área geral onde o poderá ter perdido.

Abra a aplicação Google Maps num dispositivo Android; Inicie a sessão utilizando a mesma conta Google que utilizou no iPhone. Em alternativa, aceda a google.com/maps/timeline num navegador da Web; A partir da aplicação, toque no ícone da imagem de perfil no canto superior direito e selecione "A sua linha cronológica".

Reveja o histórico de localização mais recente e utilize o seu discernimento para determinar o local mais provável onde poderá ter perdido o iPhone.

O Google Maps regista praticamente todos os seus movimentos, incluindo as suas caminhadas, deslocações e locais que visita, pelo que existe uma boa probabilidade de poder indicar-lhe a direção certa.

Estas poderão ser as formas que o ajudarão. Existem aplicações de terceiros, mas isso implicava já uma instalação prévia e, seguramente não acrescentaria mais do que o que tem já nativo.

Seja como for, lembre-se, com um Android é possível ter acesso à rede Encontrar, para tentar "perseguir" o trilho por onde vagueia o seu iPhone, o seu Mac, o seu iPhone, AirPods... etc.