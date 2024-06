Spotify tem um novo plano Premium secreto

O Spotify acabou de aumentar os preços dos seus planos Premium, Duo e Família nos Estados Unidos e, como vimos no passado, estes novos preços acabam por chegar a todos os países. Contudo, a empresa está a lançar um novo plano, mais barato: Spotify Basic.

O Spotify anunciou um novo plano para "assinantes elegíveis dos EUA", chamado Spotify Basic.

Funciona basicamente da mesma forma que o Spotify Premium Individual, com suporte offline, reprodução de música sem anúncios e saltos ilimitados. A única diferença é que não inclui as 15 horas mensais de audição de Audiobooks (funcionalidade que não existe em Portugal) e custa 10,99 dólares por mês em vez de 11,99 dólares por mês.

Os Audiobooks/cursos ainda são algo novo no Spotify. Foram lançados pela primeira vez em 2023, e uma subscrição apenas de Audiobooks por 9,99 dólares/mês foi introduzida em março.

A maioria das pessoas que se inscreveu no Spotify provavelmente não quer saber dos Audiobooks, ou nem sequer sabe que eles existem. Portanto, é uma ótima ideia criar um tarifário ligeiramente mais barato para quem não quer este conteúdo.

Há um senão: O Spotify Basic não é um dos planos que pode escolher ao atualizar uma conta gratuita. Não está listado na página de planos juntamente com Individual, Estudante, Duo ou Família. Parece que a única forma de obter o Basic é fazer o downgrade de um plano Premium individual existente. Pelo menos por enquanto, é uma opção oculta que serve como um último esforço do Spotify para impedir que o utilizador cancele totalmente a assinatura do Premium.

Spotify poderá não aumentar o preço em Portugal

Apesar de termos visto alterações nos EUA, que ainda não se refletiram em Portugal, poderá mesmo nunca se vir refletir. Isto porque foi também encontrado um novo plano Basic Family, que também não está listado na página de planos.

Segundo alguns testemunhos, este novo plano familiar básico funciona como o plano Spotify Premium Family de US$ 19,99/mês, mas não inclui Audiobooks e tem um preço mais baixo de 16,99 dólares por mês (o plano Família em Portugal custa 13,99 €/mês) .

Há também rumores de que o Spotify está a trabalhar num novo plano premium de custo mais elevado, que incluiria acesso a áudio de alta fidelidade, como o HiFi Plus do Tidal e o áudio sem perdas da Apple Music.

De acordo com a Bloomberg, o plano será lançado no final de 2024 e custará "pelo menos 5 dólares a mais por mês". Será que Portugal vai passar ao lado destes aumentos?