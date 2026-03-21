Bug do Android desativa a VPN sem avisar! A Google parece não querer saber
Nos últimos meses, várias VPN para Android têm apresentado problema graves. Após uma atualização da Play Store, uma VPN pode desativar-se sozinha, sem aviso prévio. Embora a Google ainda não tenha anunciado uma correção, a Proton VPN decidiu tomar medidas e tornar o problema público.
Bug do Android desativa a VPN
Nos últimos meses, as VPN têm apresentado problemas no Android. Sem o conhecimento do utilizador, a VPN por vezes deixa de funcionar em segundo plano, sem qualquer aviso prévio. O bug afeta exclusivamente o Android 16, a versão mais recente do sistema operativo da Google, e ocorre quando uma app de VPN em utilização recebe uma atualização automática através da Play Store.
Neste cenário, a ligação VPN fica presa num loop e a aplicação perde a ligação com a Internet. Por outras palavras, o utilizador fica sem proteção. A aplicação parece continuar a correr em segundo plano, mas a VPN já não está a funcionar. O túnel seguro, a base do funcionamento das VPN, não funciona. Os utilizadores navegam na internet sem encriptação. Ou seja, o endereço IP real do utilizador fica exposto e o seu ISP consegue ver os sites que visita.
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We first reported this bug to Google in September 2025.
Others like @mullvadnet and Wireguard reported it even earlier, in August.
Google's response? "I don't see anything unusual."
Here's what's actually happening ⤵️
— Proton VPN (@ProtonVPN) March 18, 2026
O bug não aparece em todas as atualizações. No entanto, afeta um grande número de serviços VPN, incluindo Proton VPN, Mullvad, WireGuard e TunnelBear. A grande variedade de serviços afetados demonstra que o problema não tem origem numa aplicação específica, mas sim no próprio Android. Para piorar, reiniciar a aplicação VPN não resolve o problema.
Google parece não querer saber
É necessário reiniciar completamente o smartphone ou desinstalar e reinstalar a app. Obviamente, estas não são ações comuns. Portanto, é razoável supor que muitos utilizadores tenham ficado, sem saber, com a sua VPN inativa durante um longo período. Perante este bug recorrente, a Proton VPN decidiu notificar a Google. Em setembro passado, o serviço de VPN suíço alertou a gigante de Mountain View para um problema.
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This affects several VPN providers on Android 16, and only Google has the access to diagnose it properly.
After 7 months of waiting, we're now asking publicly: Google, when are you fixing this?
Issue Tracker Links:https://t.co/ZbabZSc4BMhttps://t.co/4WbV9s0iqK
— Proton VPN (@ProtonVPN) March 18, 2026
Semanas antes, a Google já tinha recebido alertas semelhantes de outras VPN, como a WireGuard e a Mullvad. Para grande desilusão da Proton VPN, a Google desvalorizou o problema. Afirmou que as suas equipas não tinham registado "nada de invulgar". Como explicou a Proton VPN numa publicação no X, "este bug corrompe a pilha de rede do Android ao nível do sistema após uma atualização da VPN, levando os utilizadores a culpar o seu fornecedor de VPN".
É por isso que a Proton VPN está a pedir à Google que implemente uma correção rapidamente. Referem que a Google foi informada sobre a vulnerabilidade há sete meses. Incomodada com a inação da Google, a Proton decidiu abordar o problema publicamente. "Só a Google tem os meios para o diagnosticar correctamente. Após 7 meses de espera, estamos agora a perguntar publicamente: Google, quando é que vão corrigir este problema?", afirma a empresa.