Bug do Android desativa a VPN sem avisar! A Google parece não querer saber

Nos últimos meses, várias VPN para Android têm apresentado problema graves. Após uma atualização da Play Store, uma VPN pode desativar-se sozinha, sem aviso prévio. Embora a Google ainda não tenha anunciado uma correção, a Proton VPN decidiu tomar medidas e tornar o problema público.

Bug do Android desativa a VPN

Nos últimos meses, as VPN têm apresentado problemas no Android. Sem o conhecimento do utilizador, a VPN por vezes deixa de funcionar em segundo plano, sem qualquer aviso prévio. O bug afeta exclusivamente o Android 16, a versão mais recente do sistema operativo da Google, e ocorre quando uma app de VPN em utilização recebe uma atualização automática através da Play Store.

Neste cenário, a ligação VPN fica presa num loop e a aplicação perde a ligação com a Internet. Por outras palavras, o utilizador fica sem proteção. A aplicação parece continuar a correr em segundo plano, mas a VPN já não está a funcionar. O túnel seguro, a base do funcionamento das VPN, não funciona. Os utilizadores navegam na internet sem encriptação. Ou seja, o endereço IP real do utilizador fica exposto e o seu ISP consegue ver os sites que visita.

O bug não aparece em todas as atualizações. No entanto, afeta um grande número de serviços VPN, incluindo Proton VPN, Mullvad, WireGuard e TunnelBear. A grande variedade de serviços afetados demonstra que o problema não tem origem numa aplicação específica, mas sim no próprio Android. Para piorar, reiniciar a aplicação VPN não resolve o problema.

Google parece não querer saber

É necessário reiniciar completamente o smartphone ou desinstalar e reinstalar a app. Obviamente, estas não são ações comuns. Portanto, é razoável supor que muitos utilizadores tenham ficado, sem saber, com a sua VPN inativa durante um longo período. Perante este bug recorrente, a Proton VPN decidiu notificar a Google. Em setembro passado, o serviço de VPN suíço alertou a gigante de Mountain View para um problema.

Semanas antes, a Google já tinha recebido alertas semelhantes de outras VPN, como a WireGuard e a Mullvad. Para grande desilusão da Proton VPN, a Google desvalorizou o problema. Afirmou que as suas equipas não tinham registado "nada de invulgar". Como explicou a Proton VPN numa publicação no X, "este bug corrompe a pilha de rede do Android ao nível do sistema após uma atualização da VPN, levando os utilizadores a culpar o seu fornecedor de VPN".

É por isso que a Proton VPN está a pedir à Google que implemente uma correção rapidamente. Referem que a Google foi informada sobre a vulnerabilidade há sete meses. Incomodada com a inação da Google, a Proton decidiu abordar o problema publicamente. "Só a Google tem os meios para o diagnosticar correctamente. Após 7 meses de espera, estamos agora a perguntar publicamente: Google, quando é que vão corrigir este problema?", afirma a empresa.