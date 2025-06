Novo bug do Android Auto impede que se use esta solução da Google a 100%

O Android Auto tem um novo bug no Android Auto que impede a correta utilização desta solução da Google. Esta situação impede o acesso às definições e os GameSnacks, mesmo quando o carro está estacionado, afetando principalmente os proprietários do Škoda Fabia de 2020 na Europa.

Um novo bug do Android Auto da Google

Este novo bug crítico no Android Auto está a afetar os utilizadores, especificamente nas definições e opções do GameSnacks, que deixaram de funcionar sem aviso prévio. De notar que embora estas funções sejam restringidas durante a condução, o erro surge mesmo quando o veículo está completamente estacionado.

Os utilizadores relatam que não conseguem carregar nos botões Definições ou GameSnacks quando estão estacionados. Surge uma mensagem de erro ao fazê-lo. Curiosamente, estes problemas não ocorrem na primeira vez que executa o Android Auto após configurar a aplicação. Aparecem na próxima vez que é usado. A falha ocorre tanto nas ligações com fios como sem fios e começou a ser reportada no início deste mês.

Por outro lado, os erros parecem afetar particularmente os modelos de carros da Škoda, especificamente o Škoda Fabia 2020. Muitos utilizadores têm culpado diretamente a Google por uma possível atualização recente do Android Auto. Ainda assim, os indícios apontam para uma atualização do sistema nos carros da marca como sendo a causa desta situação.

Falha o acesso às definições e GameSnacks

De qualquer forma, um especialista da comunidade Google solicitou mais detalhes sobre o assunto. O problema já está a ser investigado. De momento não existem soluções alternativas, por isso os utilizadores devem apenas aguardar por um novo patch da fabricante automóvel ou da Google.

Este bug parece afetar principalmente os utilizadores na Europa. Embora outros modelos e regiões também possam enfrentar o mesmo problema. Ainda que não seja normal, este bug ocorre numa altura em que o Android Auto está a receber melhorias significativas, incluindo a capacidade de ver vídeos, jogar e até mesmo utilizar navegadores da web como o Chrome enquanto o carro está estacionado.

Infelizmente esta é uma situação que começa a ser normal na Google e em especial no Android Auto. A gigante das pesquisas está a mudar o seu sistema com novas funcionalidades e com novas capacidades, o que pode estar ao mesmo tempo a introduzir os erros que têm sido reportados.