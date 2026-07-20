Fim das passwords no Spotify? As passkeys estão a caminho da plataforma

As passwords estão a caminhar para a sua extinção. Este é um cenário inevitável, para garantir a segurança de todos. O mais recente serviço a querer adotar esta novidade é o Spotify, com a descoberta de código na sua app que mostra que as passkeys estão a caminho da plataforma.

É o fim das passwords no Spotify

A segurança das contas online é uma exigência cada vez maior e os métodos de autenticação estão em constante evolução. O Spotify, uma das plataformas de streaming com maior presença no mercado, parece estar a preparar um passo essencial na proteção dos seus utilizadores. Indícios claros mostram que a integração de Passkeys está a ser desenvolvida, o que vai mudar de forma positiva a forma como se acede ao serviço.

Até ao momento, a plataforma de música exige o início de sessão através de métodos tradicionais. Os utilizadores recorrem a um e-mail e password, ao número de telefone ou a contas externas de outras redes. Uma análise recente ao código da versão mais atual da aplicação para Android revelou, no entanto, configurações internas totalmente novas.

O código esconde funções específicas para ativar a autenticação via Passkey, bem como ferramentas para o registo inicial desta credencial diretamente na conta do Spotify. A tecnologia de Passkeys assumiu-se como a evolução natural das velhas passwords. Em vez de obrigar o utilizador a criar e decorar códigos complexos, este formato permite o acesso através da biometria do próprio smartphone ou computador.

Passkeys a caminho para mais segurança

O reconhecimento facial, a impressão digital ou o PIN do ecrã de bloqueio tornam-se a chave única para entrar na conta. Este mecanismo garante um processo muito mais rápido e, acima de tudo, elimina os riscos de roubo de dados através de campanhas de phishing. Apesar da sua dimensão, o serviço de streaming estava a ficar para trás nesta transição tecnológica.

A empresa chegou mesmo a ser destacada por analistas como um dos grandes serviços globais que ainda ignorava as Passkeys. A presença destas novas linhas de código confirma que a equipa de desenvolvimento já está a tratar de colmatar esta falha. A funcionalidade ainda se encontra oculta e sem data oficial de lançamento.

Contudo, o trabalho de bastidores indica que a proteção das contas de milhões de ouvintes receberá em breve uma atualização de peso. Isso fará o Spotify alinhar-se com as melhores práticas da indústria.