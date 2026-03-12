OPPO Find N6: engenharia invisível que elimina o vinco nos dobráveis

Os smartphones dobráveis sempre prometeram o futuro, mas traziam consigo uma "cicatriz" tecnológica: o vinco no ecrã. O novo OPPO Find N6 chega para apagar essa marca, apresentando a tecnologia Zero-Feel Crease, que eleva a experiência de utilização a um nível de fluidez e imersão nunca antes visto, transformando o que era uma limitação física num triunfo da engenharia.

A precisão da impressão líquida 3D na nova dobradiça

O grande segredo para uma superfície totalmente plana reside na estrutura que sustenta o painel flexível. No Find N6, a OPPO introduziu a Dobradiça Flexível de Titânio de 2.ª Geração, que utiliza um processo de Impressão Líquida 3D inédito na indústria para garantir um nivelamento absoluto.

Esta técnica permite que a marca ultrapasse as limitações dos métodos de fabrico tradicionais, eliminando irregularidades microscópicas na placa central da dobradiça que, em modelos anteriores, eram as responsáveis pela formação das indesejadas "ondas" no ecrã.

O processo é de uma precisão cirúrgica: começa com uma digitalização a laser ultraprecisa para criar um modelo digital de alta fidelidade de cada componente. De seguida, gotículas de fotopolímero de apenas 5 picolitros são depositadas para preencher as áreas irregulares, sendo solidificadas instantaneamente por luz UV.

Este nível de detalhe permitiu reduzir a variação de altura dos componentes internos de 0,2 mm para apenas 0,05 mm, uma redução de 75% face ao padrão do mercado. Além disso, o design "waterdrop" é agora 11% mais amplo, o que "aumenta o raio de dobragem e reduz significativamente o stress mecânico exercido sobre o painel", garantindo que a base de suporte se torne indistinguível sob o ecrã.

Auto-Smoothing Flex Glass: O vidro que não esquece a forma

Se a dobradiça é o esqueleto, o ecrã é o rosto desta inovação. Para evitar que o vinco se aprofunde com o passar dos anos — um fenómeno conhecido como "creep" — a OPPO desenvolveu o Auto-Smoothing Flex Glass. Este material avançado é 50% mais espesso do que o vidro ultrafino (UTG) convencional, o que lhe confere uma resistência à deformação 338% superior e uma capacidade de recuperação da forma original de quase 100%.

Na prática, este vidro funciona como uma mola estrutural de alta tecnologia. Ao abrir o smartphone, a elasticidade extrema do material força o painel a "regressar" naturalmente ao estado plano, anulando qualquer deslocamento microscópico das camadas internas de adesivo.

Os dados certificados pela TÜV Rheinland são claros: esta combinação tecnológica reduz a profundidade do vinco a longo prazo em até 82% face ao modelo anterior. Mesmo após 600.000 dobragens, a superfície mantém-se impecável, mantendo a integridade visual que os utilizadores esperam de um topo de gama.

Durabilidade extrema para o utilizador comum

A robustez do Find N6 é complementada pelo sistema Armour Shield, que utiliza liga de titânio de grau 5 e aço de ultra-alta resistência de 2.200 MPa nos componentes críticos. A marca não se limitou a criar um dispositivo bonito, mas sim um equipamento capaz de resistir a um milhão de ciclos de dobragem, um marco histórico de fiabilidade.

Com as certificações IP56, IP58 e IP59, o dispositivo está protegido contra poeiras e jatos de água de alta pressão, provando que a tecnologia dobrável deixou de ser uma peça de museu delicada para se tornar um padrão de durabilidade para o futuro.

OPPO Find N6