Apple lança atualização urgente para iPhones antigos para evitar espionagem

A Apple lançou uma nova atualização de segurança, a iOS 16.7.15, destinada a vários modelos de iPhone mais antigos. A empresa recomenda que os utilizadores instalem a atualização o mais rapidamente possível, uma vez que corrige vulnerabilidades que poderiam permitir espionagem do dispositivo.

Apesar de muitos assumirem que os modelos antigos deixam de receber atenção após ficarem fora das versões mais recentes do sistema operativo, a Apple continua a disponibilizar correções críticas de segurança para estes equipamentos.

Apple informou que falha de segurança estava a ser explorada

A atualização resolve uma vulnerabilidade considerada grave e que foi identificada por investigadores da Google. O problema estava associado a uma ferramenta de espionagem chamada “Coruna”, capaz de explorar dispositivos com versões do sistema entre iOS 13 e iOS 17.

Segundo os investigadores, esta falha já estaria a ser utilizada ativamente por um grupo de espionagem ligado à Rússia, o que aumenta a urgência da atualização.

A correção surge precisamente para impedir que atacantes consigam explorar esta vulnerabilidade e aceder a dados dos utilizadores.

Que iPhones devem ser atualizados

A atualização foi disponibilizada para vários modelos mais antigos que não suportam a versão mais recente do sistema operativo.

Esta é a lista de equipamentos abrangidos:

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE 1

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPad de quinta geração

iPad Pro de 1ª geração (12,9 e 9,7 polegadas)

iPad mini 4

Atualização é pequena mas importante

Esta atualização não introduz novas funcionalidades nem altera a versão principal do sistema. O objetivo é apenas corrigir falhas de segurança, sendo um pacote relativamente pequeno e rápido de instalar.

Para atualizar, basta aceder a Definições → Geral → Atualização de software e instalar a versão disponível. Antes da instalação, é aconselhável ter bateria suficiente e, idealmente, realizar uma cópia de segurança no iCloud.

Segurança continua a ser prioridade para a Apple

Este lançamento demonstra que a Apple continua a fornecer atualizações de segurança mesmo para dispositivos que já não recebem novas versões completas do iOS.

Para quem utiliza um iPhone mais antigo, manter o sistema atualizado continua a ser a forma mais simples de evitar vulnerabilidades que podem ser exploradas para roubo de dados ou vigilância do dispositivo.