HONOR Magic8 Lite: resistência e 7500 mAh de bateria por um preço promocional de 399 euros

O HONOR Magic8 Lite representa um novo patamar na gama média, com durabilidade de topo e autonomia de bateria incomparável. Esta novidade chegará por um preço promocional de 399 euros.

Empresa global de tecnologia e ecossistema de dispositivos com Inteligência Artificial (IA), a HONOR anunciou, hoje, o lançamento do novo HONOR Magic8 Lite, o mais recente modelo da reconhecida série HONOR Magic.

Posicionando-se como um dos smartphones de gama média mais completos e potentes do mercado, o HONOR Magic8 Lite combina durabilidade líder na indústria, uma bateria de grande capacidade de 7500 mAh e capacidades fotográficas avançadas, tudo num design leve e elegante.

Este novo modelo pode ser a escolha ideal para utilizadores que procuram um smartphone equilibrado, robusto e fiável no dia a dia.

Durabilidade de topo com proteção total

Concebido para resistir aos desafios do quotidiano, o HONOR Magic8 Lite destaca-se como um dos smartphones mais duráveis do mercado, contando com resistência a quedas, água e poeiras e com a primeira certificação SGS Triple Resistant Premium Performance. da indústria.

Tal como a geração anterior, mantém a prestigiada certificação SGS 5-Star Comprehensive Reliability, que comprova a sua capacidade de resistir a quedas de até 2,5 metros em determinadas superfícies.

O equipamento integra ainda a HONOR Ultra-Bounce Anti-Drop Technology, fluido não newtoniano e um novo vidro temperado ultra-resistente, protegendo o dispositivo contra mais 10 tipos de superfícies em pedra e até impactos simulados por disparos de ar comprimido.

Com a estrutura de resistência à água em três camadas 2.0, compatível com IP68 e IP69K, o HONOR Magic8 Lite oferece um nível de impermeabilidade típico de equipamentos topo de gama, suportando enxaguamentos, salpicos, água espessa ou suja, água a alta temperatura (até 10 segundos), água em movimento e jatos de alta pressão.

O smartphone foi testado para funcionar após imersão até 30 minutos a 1,5 metros de profundidade.

As funcionalidades AI Heavy Rain Touch e AI Glove Touch garantem uma utilização fluida mesmo à chuva ou com luvas.

Autonomia líder de mercado com HONOR SuperCharge

Equipado com uma bateria de silício-carbono de 7500 mAh, o HONOR Magic8 Lite inaugura a chamada "era dos 8", oferecendo uma das maiores capacidades de bateria disponíveis no mercado.

Graças ao algoritmo próprio de anti-envelhecimento da bateria, o dispositivo assegura até seis anos de durabilidade, permitindo uma utilização confortável durante até três dias, eliminando a necessidade de power banks, segundo a HONOR.

De acordo com testes internos, o HONOR Magic8 Lite oferece até 49,1 horas de streaming de música, 22,2 horas de reprodução de vídeo online, 15,7 horas de gaming e 11,4 horas de videochamadas com uma única carga.

A bateria mantém um desempenho estável em temperaturas extremas, entre -30°C e 55°C, adaptando-se a diferentes ambientes e condições.

O Ultra Power Saving Mode permite até 60 minutos de chamadas com apenas 2% de bateria, enquanto o carregamento rápido HONOR SuperCharge de 66W garante energia suficiente em poucos minutos.

Fotografia inteligente potencializada por IA

O HONOR Magic8 Lite integra uma câmara principal Ultra-sensing de 108MP, com sensor de grandes dimensões (1/1.67"), captando imagens com elevado nível de detalhe e luminosidade, tanto de dia como à noite.

A combinação de OIS + EIS reduz eficazmente vibrações e desfocagens, assegurando fotografias e vídeos mais nítidos.

Com a funcionalidade HONOR Connection, é possível transferir fotografias em movimento em HD entre dispositivos iOS, enquanto o 4K HD Moving Photo Collage dá ainda mais vida às imagens.

O smartphone inclui diversas ferramentas de fotografia com IA, como AI Eraser, AI Cutout e AI Outpainting, facilitando a edição diretamente no dispositivo.

As funcionalidades AI Upscale e AI Remove Reflection melhoram automaticamente a qualidade das imagens, recuperando e valorizando cada momento.

Ecrã de excelência para uma experiência imersiva

O HONOR Magic8 Lite está equipado com um ecrã OLED Eye-comfort de 6,79 polegadas, com suporte para 1,07 mil milhões de cores e resolução 1.5 K, proporcionando imagens vibrantes e extremamente detalhadas.

As molduras ultrafinas de apenas 1,3 mm permitem um rácio ecrã-corpo de 94,6%, elevando a experiência visual.

Graças aos novos materiais orgânicos deuterados, à taxa de atualização de 120Hz e ao brilho máximo HDR de 6000 nits, o ecrã garante fluidez, nitidez e excelente visibilidade mesmo em ambientes muito luminosos.

As funcionalidades de proteção ocular incluem PWM Dimming de 3840 Hz, Circadian Night Display, AI Defocus Display, Dynamic Dimming e redução de luz azul ao nível do hardware, assegurando conforto visual prolongado.

Desempenho otimizado e armazenamento generoso

Alimentado pelo Snapdragon 6 Gen 4, o HONOR Magic8 Lite oferece maior fluidez do sistema e melhor desempenho gráfico, com melhorias de 29% na GPU e 11% na CPU face à geração anterior.

A tecnologia HONOR RAM Turbo proporciona uma experiência equivalente a 16 GB de RAM (8 GB físicos + 8 GB virtuais) , garantindo multitasking eficiente mesmo após longos períodos de utilização.

O equipamento disponibiliza ainda até 512 GB de armazenamento interno, ideal para guardar fotos, vídeos e conteúdos ao longo dos anos.

Cores, preço e disponibilidade

O HONOR Magic8 Lite estará disponível em três cores: Forest Green, Midnight Black e Reddish Brown.

A partir de hoje, o novo smartphone poderá ser adquirido nas lojas habituais.

O HONOR MAGIC 8 Lite estará disponível, em Portugal, com um preço de venda recomendado de 429 euros para a versão com 512 GB de memória.

No entanto, o dispositivo estará disponível por um preço promocional de 399 euros.