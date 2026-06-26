Sismos na Venezuela: Google avisou utilizadores do Android antes de sentirem o abanão

O sistema de alertas de terramoto da Google detetou a atividade sísmica inicial na Venezuela e enviou notificações de aviso aos utilizadores Android segundos antes de os sismos atingirem o país, na quarta-feira à noite.

Um responsável da Google confirmou que o sistema de deteção integrado na maioria dos telemóveis Android captou os primeiros sinais do sismo, na Venezuela, e enviou avisos aos utilizadores antes mesmo de as ondas sísmicas chegarem a essas zonas.

A empresa não revelou quantas pessoas receberam as notificações, mas o episódio volta a destacar uma tecnologia que já está presente em dezenas de países desde 2020 e que, segundo um estudo revisto por pares publicado na revista Science, consegue detetar e avisar sobre sismos com uma eficácia comparável à de redes sísmicas nacionais estabelecidas.

Como funciona esta rede de "sismógrafos" improvisados?

O truque por detrás deste sistema é simples de explicar, mas engenhoso na execução. A Google utiliza dois métodos de deteção, dependendo da região.

Na Califórnia, Oregon e Washington, a empresa associou-se ao sistema norte-americano ShakeAlert, que recorre a uma rede de 1675 sensores instalados no terreno para calcular a localização e a magnitude de um sismo antes de enviar o sinal para os smartphones Android.

No resto do mundo, incluindo Portugal, onde deu provas num sismo em 2024, o sistema funciona de forma totalmente crowdsourced. Cada smartphone tem um pequeno acelerómetro capaz de detetar vibrações.

Quando o telemóvel sente um movimento que possa indicar um sismo, envia esse sinal, juntamente com uma localização aproximada, para os servidores da Google, que cruzam dados de vários telemóveis em simultâneo para confirmar se está mesmo a ocorrer um sismo.

Desta forma, transformam milhões de dispositivos Android espalhados pelo mundo numa gigantesca rede improvisada de sismógrafos.

Os alertas só são enviados para sismos de magnitude igual ou superior a 4,5. Existem dois tipos:

O aviso "Esteja Atento", destinado a quem deverá sentir tremores ligeiros , que funciona como uma notificação normal, respeitando definições como o "não incomodar".

, que funciona como uma notificação normal, respeitando definições como o "não incomodar". O aviso "Tome Medidas", reservado para quem deverá sentir tremores moderados a extremos, que ignora as definições do telemóvel, ilumina o ecrã e emite um som alto para captar a atenção imediata.

Ao tocar em qualquer um dos alertas, o utilizador vê passos de segurança e um mapa com uma estimativa inicial da localização e magnitude do sismo.

Em caso de sismo, segundos podem fazer a diferença

Como os alertas viajam como sinais eletrónicos, conseguem chegar aos telemóveis antes das ondas sísmicas, que se propagam mais lentamente. Segundo a Google, esses segundos extra podem ser suficientes para sair de um escadote, afastar-se de objetos pesados ou simplesmente baixar-se e proteger-se antes de o abanão começar.

Um exemplo citado pela própria empresa é o sismo de magnitude 6,7 que atingiu as Filipinas em novembro de 2023. Na altura, o primeiro alerta foi enviado apenas 18,3 segundos depois de o tremor ter começado.

As pessoas mais próximas do epicentro chegaram a ter até 15 segundos de aviso, enquanto as que estavam mais distantes e sentiram um tremor moderado receberam até um minuto de antecedência. No total, quase 2,5 milhões de pessoas foram alertadas nesse episódio.

Embora o sistema não substitua os sistemas oficiais de alerta dos governos, funcionando apenas como complemento, o caso da Venezuela é mais uma prova de como um acelerómetro, presente em praticamente qualquer smartphone Android, pode ser reaproveitado para salvar vidas.

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