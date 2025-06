E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, fomos conhecer o novo Nissan LEAF, ensaiámos os novos Renault Symbioz e Espace, analisámos o portátil Chuwi CoreBook X, e muito mais.

O Vinmec Healthcare System realizou com sucesso o primeiro implante de um fémur totalmente impresso em 3D numa criança de 8 anos com um cancro, osteossarcoma, preservando a sua mobilidade e definindo um novo padrão na oncologia ortopédica pediátrica.

A Bentley, conhecida pelo seu luxo e inovação, considera a sinalização tradicional de emergência pouco elegante. Para responder a este "problema", a marca britânica patenteou uma solução interessante: um drone que sai diretamente do seu icónico emblema.

Os eclipses são fenómenos verdadeiramente impressionantes, que motivam os mais curiosos a observar o céu. Agora, a Agência Espacial Europeia (em inglês, ESA) divulgou imagens dos primeiros eclipses solares artificiais criados por dois satélites europeus.

Com base no seu legado como o primeiro automóvel elétrico do mercado de massas do mundo, o novo Nissan LEAF é o próximo passo no percurso da marca em matéria de veículos elétricos. Com um design aerodinâmico e tecnologia de ponta, esta máquina promete até 604 km de autonomia.

A Chuwi tem vindo a consolidar a sua posição no mercado de computadores portáteis acessíveis. O CoreBook X i5-1245U é um exemplo dessa filosofia, apresentando especificações que prometem satisfazer as necessidades de utilizadores que procuram produtividade e mobilidade.

Num sólido segundo lugar no pódio das vendas de híbridos na Europa, a Renault desenvolveu motores híbridos E-Tech que combinam um motor de combustão com dois motores elétricos, uma bateria dimensionada para o efeito e uma caixa de velocidades multimodo inteligente sem embraiagem. Ao volante do Symbioz e do Espace, fomos testar as duas motorizações híbridas de última geração da marca francesa.

Este é provavelmente um momento histórico para a luta de décadas contra o vírus da imunodeficiência humana (VIH). As Autoridades de Saúde dos Estados Unidos aprovaram um tratamento preventivo para combater o VIH.

Investigadores australianos desenvolveram um novo elétrodo seco para baterias de zinco-iodo, o que representa um grande avanço no armazenamento de energia sustentável. Esta bateria mantém os 99,8% de capacidade após 500 ciclos.

Depois de conhecermos o novo perfume francês nas estradas, em janeiro, fomos sentir o que tem para dar na estrada. Os testes internacionais arrancaram e os olhares dos curiosos não se desviaram do novo DS Nº8: um design diferenciado e um interior confortavelmente elegante.

Sim, esta poderá ser a bateria que pode mudar tudo. A Huawei patenteou uma bateria de estado sólido de 500 Wh/kg que promete uma autonomia de até 3.000 km e carrega em 5 minutos.