Apresentada bateria de zinco-iodo mais estável e segura do que o lítio. Será o futuro?

Investigadores australianos desenvolveram um novo elétrodo seco para baterias de zinco-iodo, o que representa um grande avanço no armazenamento de energia sustentável. Esta bateria mantém os 99,8% de capacidade após 500 ciclos.

Novo tipo de bateria zinco-iodo aquosa em 7 pontos: Elétrodos secos com carga recorde: 100 mg/cm²

Adição de 1,3,5-trioxano ao eletrólito: cria película protetora

Melhoria radical: +88,6 % de capacidade após 750 ciclos

Evita formação de dendrites no zinco

Alta segurança e baixo custo: ideal para armazenamento em grande escala

Densidade energética alcançável: 90 Wh/kg

Tecnologia com alto potencial para renováveis e redes elétricas

Uma bateria mais eficiente, segura e sustentável

Investigadores da Universidade de Adelaide desenvolveram uma bateria de zinco–iodo com elétrodos secos que supera notavelmente as baterias tradicionais de lítio e iodo.

Este avanço resolve problemas históricos das baterias aquosas, como a curta vida útil e a instabilidade do zinco.

A equipa liderada pelo Professor Shizhang Qiao conseguiu evitar o uso de misturas húmidas de iodo, típicas neste tipo de baterias. Em vez disso, misturaram os materiais ativos em pó seco e comprimiram-nos até formarem elétrodos auto-sustentáveis e densos. Além disso, adicionaram uma pequena quantidade de 1,3,5-trioxano ao eletrólito.

Esta substância, durante a carga, forma uma película flexível protetora sobre o zinco, impedindo a formação de dendrites — estruturas pontiagudas que podem provocar curtos-circuitos.

Resultados técnicos impressionantes

A bateria desenvolvida conseguiu uma carga ativa recorde de 100 mg/cm², duplicando a capacidade dos designs convencionais.

Em testes reais:

As células tipo pouch mantiveram 88,6 % da sua capacidade após 750 ciclos de carga/descarga

As células tipo moeda conservaram 99,8 % da capacidade após 500 ciclos

A formação e funcionamento da película protetora foi verificada por medições de infravermelhos num sincrotrão, o que confirma a sua eficácia

Vantagens técnicas em relação às baterias de lítio:

Maior capacidade, graças aos elétrodos secos mais densos

Menor auto-descarga: reduz-se a fuga de iodo e a sua reação indesejada com o eletrólito

Maior estabilidade do zinco: sem dendrites, a vida útil é significativamente prolongada

Estas baterias têm um enorme potencial para o armazenamento em redes elétricas e sistemas de energias renováveis, onde a segurança, estabilidade e custos são cruciais.

Poderão também ser utilizadas em microrredes e sistemas isolados, especialmente em zonas remotas ou com infraestruturas limitadas.

Próximos passos do desenvolvimento

A tecnologia é escalável por meio de processos industriais, como a produção contínua roll-to-roll.

A equipa está também a trabalhar em:

Otimização de coletores de corrente leves

Redução do eletrólito excedente

Expansão para outras químicas halogenadas, como o bromo

Com estes ajustes, espera-se duplicar a densidade energética até cerca de 90 Wh/kg, aproximando ainda mais esta solução do lançamento comercial.

Potencial

Este avanço representa uma tecnologia-chave na transição energética.

Por ser mais segura, acessível e duradoura do que as baterias de lítio, as baterias de zinco–iodo:

Reduzem a dependência de metais críticos e poluentes

Facilitam o armazenamento em massa de energia renovável

Permitem estabilizar redes elétricas verdes sem comprometer segurança nem custos

Contribuem diretamente para a descarbonização global

Esta inovação tem o potencial de se tornar a espinha dorsal do armazenamento energético sustentável do futuro.