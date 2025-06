Histórico: EUA aprovam “vacina” para combater o VIH

Este é provavelmente um momento histórico para a luta de décadas contra o vírus da imunodeficiência humana (VIH). As Autoridades de Saúde dos Estados Unidos aprovaram um tratamento preventivo para combater o VIH.

Yeztugo: o medicamento para reduzir o risco de contração do VIH

Denominado de Yeztugo (lenacapavir), este medicamento destina-se a reduzir o risco de contração do Vírus da Imunodeficiência Humana - causador da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA) - por via sexual em adultos e adolescentes com um peso mínimo de 35 quilos. Esta injeção profilática aplicada apenas duas vezes por ano (PrEP).

Daniel O'Day, presidente e diretor-executivo da Gilead, considerou a aprovação um "momento decisivo na luta de décadas contra o VIH".

O Yeztugo vai ajudar-nos a prevenir o VIH a uma escala nunca antes vista. Temos agora uma forma de acabar com a epidemia do VIH de uma vez por todas

Os ensaios clínicos que foram realizadas mostraram que 99,9% dos participantes que receberam o tratamento permaneceram seronegativos, afirmou.

O preço anual nos EUA foi estabelecido em US$ 28.218 (cerca de 24 euros), com expectativa de cobertura por seguradoras e programas de assistência financeira.

O VIH é o vírus da imunodeficiência humana que causa a SIDA. O vírus ataca e destrói o sistema imunitário do nosso organismo, isto é, destrói os mecanismos de defesa que nos protegem de doenças.

Existem dois tipos de VIH: o VIH-1 e VIH-2, sendo o primeiro o mais frequente em todo o mundo.

SIDA significa síndrome de imunodeficiência adquirida. É um conjunto de sinais e de sintomas que aparecem pela deficiência do sistema imunitário, que vai ficando com menos capacidade de resposta ao longo da evolução da doença. Pode surgir após a infeção por VIH.

Importa realçar que estar infetado com VIH não é o mesmo que ter SIDA. As pessoas que estão infetadas com VIH são seropositivas, e podem ou não desenvolver SIDA.