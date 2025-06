Será desta? Donald Trump volta a adiar a proibição do TikTok nos EUA!

Pela terceira vez, e provavelmente não a última, Donald Trump está a salvar o TikTok nos Estados Unidos. O mais recente presidente dos EUA está a usar a rede social e a sua popularidade entre os utilizadores americanos como alavanca em difíceis negociações comerciais com a China.

TikTok volta a ter a atenção de Donald Trump

O TikTok conquistou mais um adiamento. A rede social chinesa não vai desaparecer dos EUA tão cedo. Desde o início do ano que Donald Trump tem concedido adiamentos, tal como aconteceu agora. Este também não devera ser o último, com o próximo não deverá tardar.

A Casa Branca anunciou que uma nova ordem executiva presidencial será assinada esta semana, adiando o prazo mais uma vez, desta vez em 90 dias. Este será o terceiro adiamento, e tudo indica que haverá mais, à medida que não for encontrada uma solução que satisfaça o presente neste caso que tem assumido de forma direta e próxima.

Uma lei que entrou em vigor a 19 de janeiro exige que a Bytedance, empresa-mãe do TikTok, venda as suas operações nos EUA ou enfrente uma proibição americana. Este é já um processo extremamente complexo, mas ao juntar a guerra comercial de Donald Trump contra a China, a equação torna-se impossível de resolver. De facto, o TikTok tornou-se uma aposta nas negociações entre as maiores economias do mundo.

EUA querem usar nas negociações contra China

Em abril, estava prestes a ser finalizado um acordo para transferir o controlo maioritário do TikTok para activos nos EUA. Mas falhou depois de Donald Trump ter anunciado uma enxurrada de tarifas. " Ainda há questões importantes a resolver.

Qualquer acordo estará sujeito à aprovação da lei chinesa, explicou a Bytedance na altura. O único problema é que, até ao momento, Pequim não sinalizou intenção de concordar com nada. Isso coloca alguma incerteza neste processo e como irá ser terminado.

Donald Trump garantiu isso: "Penso que o presidente [chinês] Xi aprovará o acordo, sim". A China sabe perfeitamente que a proibição do TikTok nos Estados Unidos será recebida de forma muito negativa. O seu peso é importante, pois a aplicação tem mais de 170 milhões de utilizadores americanos.