Novo Nissan LEAF: o icónico automóvel que deu início a tudo promete até 604 km de autonomia

Com base no seu legado como o primeiro automóvel elétrico do mercado de massas do mundo, o novo Nissan LEAF é o próximo passo no percurso da marca em matéria de veículos elétricos. Com um design aerodinâmico e tecnologia de ponta, esta máquina promete até 604 km de autonomia.

Desde a sua estreia em 2010, o Nissan LEAF já vendeu cerca de 700.000 unidades em todo o mundo, conquistando o seu lugar na história como o primeiro veículo elétrico do mercado de massas do mundo.

Agora, consciente de que a mobilidade elétrica não é ainda para todos, a Nissan desenvolveu um modelo que procura ultrapassar as principais barreiras à adoção de veículos elétricos.

O novo LEAF representa uma alternativa que pode agradar aos compradores de motores de combustão interna (ICE), tendo em conta os seguintes argumentos:

Uma autonomia máxima substancialmente maior (até 604 km);

Velocidades de carregamento melhoradas (até 417 km em 30 minutos);

Um conjunto de tecnologias que tornam a condução mais fácil e simplificam a posse de um carro elétrico.

Design aerodinâmico elegante para uma nova era de veículos elétricos

Concebido no Global Design Studio da Nissan, em Atsugi, no Japão, o novo LEAF apresenta uma silhueta elegante que reflete o seu carácter dinâmico e eficiência aerodinâmica.

Os puxadores das portas embutidos, a linha de tejadilho fluida, a cobertura total do piso e as superfícies esculpidas criam um perfil moderno, enquanto a iluminação dianteira e traseira exclusiva proporciona uma identidade distinta e de alta tecnologia na estrada.

Apesar do exterior compacto, ideal para a condução na cidade, o novo LEAF oferece um interior espaçoso, concebido para satisfazer as necessidades diárias de uma família moderna.

A disposição única da bagageira, cujo acesso é mais conveniente com a disponibilidade de uma porta de elevação elétrica, assegura até 437 litros VDA de espaço de carga. Algumas versões selecionadas incluem, também, barras de tejadilho, permitindo a instalação de barras transversais acessórias.

O novo LEAF está disponível em sete opções de cores exteriores expressivas, incluindo a cor turquesa exclusiva do LEAF - Luminous Teal, enquanto os acabamentos interiores estão disponíveis em preto ou branco com detalhes em roxo.

Em todas as versões, os designs das jantes são otimizados para um desempenho aerodinâmico e um estilo arrojado. As opções incluem:

Jantes de liga leve de 18 polegadas com pneus 195 na versão de entrada;

Jantes de liga leve de 18 polegadas com pneus 215 mais largos na versão intermédia;

Jantes de liga leve de 19 polegadas com pneus 235/45R19 na versão topo de gama.

O design das jantes de liga leve de 18 polegadas apresenta uma referência subtil ao padrão "Ni-San", fazendo eco dos faróis traseiros holográficos 3D.

Nissan LEAF disponível em duas opções de bateria

Concebido para proporcionar flexibilidade e confiança, os clientes do LEAF podem escolher entre duas opções de baterias:

Bateria Capacidade Alcance WLTP Standard 52 kWh Até 436 km Extended 75 kWh Até 604 km

Com uma capacidade de carregamento rápido DC até 150 kW, o novo LEAF pode recuperar até 417 km em apenas 30 minutos. Na autoestrada, oferece mais de 340 km de autonomia a 130 km/h, permitindo aos condutores percorrer até 800 km - distâncias comparáveis às de um veículo ICE no mesmo período de tempo (8 horas).

Esta autonomia, anunciada pela Nissan, torna o LEAF uma escolha prática e confortável como carro principal da casa, para viagens curtas e longas.

Equipado com a funcionalidade V2L (Vehicle-to-Load), o novo LEAF permite o carregamento de dispositivos externos diretamente a partir do automóvel, assegurando até 3,7 kW de potência.

O novo LEAF é ainda compatível com a tecnologia Vehicle-to-Grid (V2G), pelo que, no futuro, poderá enviar a energia armazenada para a rede elétrica.

Nissan assegura mais confiança na autonomia do LEAF

A gestão térmica inteligente da bateria assegura um carregamento rápido e consistente numa gama de temperaturas, e funciona, agora, em conjunto com o In-Car Route Planner do Google Maps para adaptar automaticamente a bateria à temperatura ideal quando se aproxima de um carregador rápido, otimizando a velocidade e a eficiência do carregamento.

O sistema integrado da Google ajuda, também, a resolver o problema do planeamento de viagens longas, identificando automaticamente as paragens de carregamento mais convenientes ao longo do percurso.

LEAF possui controlo avançado da condução

O novo LEAF combina a assistência inteligente ao condutor com um desempenho elétrico envolvente.

Construído com base na plataforma modular CMF-EV partilhada com o Nissan Ariya, apresenta uma suspensão dianteira MacPherson e adota uma disposição traseira multi-link para uma condução mais confortável, melhorando a eficiência, o equilíbrio e o controlo.

O automóvel foi concebido para apoiar o condutor com um conjunto de caraterísticas intuitivas:

O ProPILOT Assist com Navi-link adapta-se às curvas e à alteração dos limites de velocidade para uma condução sem esforço em autoestrada;

adapta-se às curvas e à alteração dos limites de velocidade para uma condução sem esforço em autoestrada; O e-Pedal Step e a travagem regenerativa ajustável proporcionam uma condução suave e com um só pedal em ambientes urbanos. Agora, os níveis de regeneração são ajustáveis através das paddle shifters ou automaticamente através do Intelligent Distance Control, que adapta a regeneração com base nas condições de trânsito.

e a proporcionam uma condução suave e com um só pedal em ambientes urbanos. Agora, os níveis de regeneração são ajustáveis através das paddle shifters ou automaticamente através do Intelligent Distance Control, que adapta a regeneração com base nas condições de trânsito. O 3D 8-point Around View Monitor e a visualização da estrada em tempo real ajudam a gerir manobras apertadas;

e a ajudam a gerir manobras apertadas; Estão disponíveis uma vista invisível do capô e uma vista frontal ampla para ver além de carros estacionados, edifícios ou outros obstáculos

e uma para ver além de carros estacionados, edifícios ou outros obstáculos A segurança de série inclui Intelligent Cruise Control, Lane Keep Assist, e Driver Monitor System.

Em matéria de tecnologia, o novo LEAF foi concebido para apoiar o condutor através de um conjunto de funcionalidades intuitivas:

A Google incorporada oferece acesso ao Maps, ao Assistente e à Play Store diretamente nos ecrãs duplos de 14,3 polegadas do LEAF;

Os condutores podem controlar a navegação, a climatização e os meios de comunicação em modo mãos-livres, ou sincronizar aplicações e serviços pessoais;

A aplicação de conetividade (NissanConnect Services) permitirá o acesso remoto ao carregamento, ao pré-condicionamento do habitáculo e ao planeamento de viagens;

O sistema áudio premium BOSE Personal Plus proporciona um som envolvente, enquanto um altifalante integrado no encosto de cabeça do condutor trata da navegação e dos anúncios telefónicos.

Entretanto, as atualizações regulares serão feitas over-the-air, com um Nissan ID a unificar as plataformas de infoentretenimento e móveis.

As encomendas do novo Nissan LEAF terão início neste outono, estando as primeiras entregas previstas para a primavera de 2026.