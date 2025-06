Ao volante do Symbioz e Espace: testámos as novas motorizações híbridas da Renault

Num sólido segundo lugar no pódio das vendas de híbridos na Europa, a Renault desenvolveu motores híbridos E-Tech que combinam um motor de combustão com dois motores elétricos, uma bateria dimensionada para o efeito e uma caixa de velocidades multimodo inteligente sem embraiagem. Ao volante do Symbioz e do Espace, fomos testar as duas motorizações híbridas de última geração da marca francesa.

Lançada em 2020 no Clio, Captur e Mégane, a primeira geração das motorizações híbridas E-Tech consolidou a Renault como a segunda marca com mais veículos híbridos vendidos na Europa.

Apesar da pressão para uma mobilidade totalmente elétrica, os veículos híbridos continuam a ter um enorme sucesso: as vendas estão a aumentar de forma constante, tal como a quota de mercado - de 10,3%, em 2021, para 35%, em 2024, e 44,2%, no primeiro trimestre de 2025.

Renault anuncia tecnologia ultraeficiente

Os motores híbridos E-Tech são particularmente apreciados pelos clientes pelo seu impressionante consumo de combustível e baixas emissões de CO2.

A nova versão de 160 cv do Symbioz emite apenas 98 g/km de CO2 para 4,3 l/100 km WLTP.

Já a nova Espace tem um desempenho igualmente convincente, com 4,8 litros/100 km e 108 g/km de CO2 para o motor de 200 cv, que surge associado a uma caixa de velocidades otimizada.

Estes dois veículos familiares, pertencentes a segmentos diferentes, são verdadeiros voitures à vivre, que expressam o ADN da Renault, que tão bem conhecemos.

As suas motorizações full hybrid E-Tech partilham uma arquitetura concebida para conciliar o prazer de condução com a eficiência, e combinam um motor de combustão com dois motores elétricos, alimentados por uma bateria, e uma caixa de velocidades multimodo inteligente sem embraiagem.

Inspiração de alto desempenho

Inspirada na tecnologia da Fórmula 1, a caixa de velocidades combina duas engrenagens para o motor elétrico principal e quatro para o motor de combustão interna e incluem 15 combinações de funcionamento diferentes, para um prazer de condução, consumo de combustível e emissões de CO2 otimizados em todos os tipos de utilização.

Aqui, neste componente, nota-se uma evolução, face à versão anterior, onde aquela "pequena latência", hoje, é quase impercetível.

A caixa de velocidades seleciona automaticamente o modo de funcionamento do motor híbrido E-Tech entre os seguintes modos:

Totalmente elétrico - apenas o motor elétrico aciona as rodas.

- apenas o motor elétrico aciona as rodas. Híbrido dinâmico - o motor de combustão e o motor elétrico acionam as rodas em conjunto.

- o motor de combustão e o motor elétrico acionam as rodas em conjunto. e-drive - o motor elétrico aciona as rodas, enquanto o motor de combustão carrega a bateria.

- o motor elétrico aciona as rodas, enquanto o motor de combustão carrega a bateria. Combustão - apenas o motor a gasolina aciona as rodas e/ou carrega a bateria.

- apenas o motor a gasolina aciona as rodas e/ou carrega a bateria. Recuperação de energia - as rodas acionam o motor elétrico, que carrega a bateria.

Os sistemas de propulsão full hybrid E-Tech são uma solução económica para a transição energética e respondem aos clientes que ainda não estão prontos para mudar para um veículo totalmente elétrico.

Além disso, os híbridos oferecem as vantagens da condução elétrica:

Arranque silencioso;

Condução totalmente elétrica a baixa velocidade nas cidades;

Regeneração da bateria através da desaceleração e da travagem para uma condução e eficiência avançadas.

Novo motor full hybrid E-Tech 1,8 l de 160 cv

Motor de nova geração totalmente redesenhado

O motor full hybrid E-Tech 1,8 l de 160 cv oferece mais potência e um consumo de combustível ainda mais baixo. Está disponível no Captur e, a partir deste ano, no Symbioz.

O potente motor de combustão combina com dois motores elétricos alimentados pela nova bateria de 1,4 kWh e uma caixa de velocidades, aprimorada, como já referimos, inteligente multimodo sem embraiagem.

O motor de combustão interna de 4 cilindros foi atualizado de 1,6 para 1,8 litros para obter mais potência. Agora, desenvolve 80 kW ou 109 cv, em comparação com os 69 kW ou 94 cv anteriores, enquanto o binário aumentou 25% (172 Nm ou +22 Nm).

Como resultado, o binário máximo está disponível a rotações mais baixas (cerca de 2000 rpm), para um melhor desempenho e resposta, especialmente durante a aceleração, mas também ao conduzir a alta velocidade em estradas rápidas.

Além de aumentar a cilindrada, foram feitas várias alterações para melhorar a eficiência.

O sistema de propulsão conta agora com injeção direta de alta pressão (350 bar), que otimiza a vaporização do combustível conseguindo-se uma combustão mais precisa, que melhora o desempenho e reduz as emissões e o consumo de combustível.

Dois motores elétricos alimentados por uma nova bateria

O full hybrid E-Tech de 160 cv inclui dois motores elétricos: um motor elétrico de 36 kW/50 cv com 205 Nm de binário para acionar as rodas motrizes dianteiras e carregar a bateria durante a travagem e desaceleração, e um HSG (High-Voltage Starter Generator) de 15 kW/20 cv para as mudanças de velocidade.

Ambos os motores são alimentados por uma nova bateria refrigerada a ar de 1,4 kWh (280 V), em comparação com 1,2 kWh na versão anterior. A capacidade útil aumentou cerca de 20% para uma maior autonomia no modo elétrico.

O veículo arranca no modo totalmente elétrico e pode ser conduzido nesse modo até 80% do tempo em que está dentro das cidades e ao seu redor.

Isto proporciona uma economia de combustível até 40% em comparação com um motor de combustão interna convencional.

Caixa de velocidades inteligente multimodo sem embraiagem

O sistema de transmissão consiste numa caixa de velocidades inteligente multimodo sem embraiagem, que foi otimizada para proporcionar mudanças de velocidade rápidas e precisas, com perda mínima de potência. É também mais simples do ponto de vista mecânico, o que garante maior fiabilidade.

O sistema de embraiagem por dentes substitui tanto a roda dentada como o anel sincronizador numa configuração sem embraiagem que é altamente eficiente graças à redução do atrito entre componentes.

A caixa de velocidades foi afinada para se obter passagens de relação mais rápidas, suaves e silenciosas. As vibrações e o ruído do motor são também menores o que aumenta o conforto a bordo.

Juntamente com as novas relações de transmissão, mais adequadas à condução em autoestradas, surge também uma alavanca de velocidades (e-shifter) mais ergonómica, que permite ao condutor mudar do modo D para o modo B para maximizar a travagem regenerativa.

Motor full hybrid E-Tech de 1,8 l e 160 cv sob o capô do Symbioz

Lançado em 2024, o Renault Symbioz é um carro familiar, que apresenta o melhor das tecnologias Renault do segmento C.

Com dimensões compactas e bastante espaço interior, foi concebido para satisfazer uma vasta gama de necessidades. Esta abordagem revelou-se eficaz. O Renault Symbioz tornou-se rapidamente um dos 10 SUV mais vendidos em França e é o segundo SUV mais vendido da gama Renault.

O Symbioz combina as qualidades de um carro compacto com as de um familiar. Com apenas 4,41 metros de comprimento, oferece o melhor do segmento C, com uma bagageira com capacidade para 624 litros e um banco traseiro deslizante, que pode ser posicionado de acordo com as necessidades.

Dispõe de vasto equipamento de alta tecnologia, incluindo o sistema multimédia OpenR link com Google integrado e teto panorâmico opaco Solarbay.

O consumo combinado de combustível cai para uns notáveis 4,3 litros/100 km WLTP, uma redução de 0,4 litros/100 km. As emissões são de apenas 98 g/km de CO2/100 km WLTP. Este motor confere ao Renault Symbioz uma autonomia impressionante até 1000 km.

Por último, o novo motor híbrido E-Tech de 1,8 l e 160 cv aumenta a capacidade de reboque de 750 kg para 1000 kg.

Segundo pudemos apurar, em maio de 2026, a Renault disponibilizará a opção GPL no Symbioz.

Otimização do motor full hybrid E-Tech de 200 cv

O motor full hybrid E-Tech de 200 cv foi otimizado para oferecer um desempenho mais consistente em todos os veículos da marca; no segmento C com o Austral e no segmento D com o Espace e o Rafale.

Foi introduzido um novo software para a caixa automática, proporcionando uma condução mais dinâmica, sem pontos mortos nas acelerações ou reduções. Como resultado, a condução é mais suave, mais dinâmica e mais agradável, especialmente ao acelerar entre 40 e 80 km/h.

O motor full hybrid E-Tech de 200 cv é composto por um motor a gasolina sobrealimentado de 3 cilindros e 1,2 litros, que desenvolve 130 cv (96 kW) e 205 Nm de binário, e dois motores elétricos:

O motor elétrico principal tem uma potência de 50 kW (70 cv e 205 Nm) e é alimentado por uma bateria de iões de lítio de 2 kWh/400 V. Este motor destina-se à condução elétrica.

tem uma potência de 50 kW (70 cv e 205 Nm) e é alimentado por uma bateria de iões de lítio de 2 kWh/400 V. Este motor destina-se à condução elétrica. O motor elétrico secundário ou gerador de arranque de alta tensão (HSG) desenvolve 25 cv para 50 Nm de binário. Este motor faz arrancar o motor de combustão interna e gere as mudanças de velocidade.

Novo Renault Espace é eficiente sem comprometer o conforto

Desenhado com um visual mais contemporâneo, com novos equipamentos de alta tecnologia, isolamento acústico melhorado e um sistema de propulsão full hybrid E-Tech, que oferece uma aceleração mais suave, o novo Renault Espace mantém o caráter de estradista por excelência.

O seu interior espaçoso e modular, as melhorias significativas em termos tecnológicos e de conforto, uma capacidade de carga notável até 943 litros na versão de 5 lugares pretendem proporcionar excelentes viagens em família.

No habitáculo, um sistema de reconhecimento automático do condutor oferece um acolhimento personalizado.

Disponível com cinco ou sete lugares, o novo Espace continua excecionalmente espaçoso, com um banco traseiro que desliza 22 cm e reclina em quatro posições.

A capacidade de carga continua a ser a melhor da sua classe (de 692 litros a 2224 litros na versão de cinco lugares).

Repleto de tecnologia de ponta, o novo Espace ganha também o maior teto opaco Solarbay da gama Renault, com uma área de quase 2 m2.

O motor full hybrid E-Tech de 200 cv e a caixa automática multimodo proporcionam uma relação desempenho/eficiência ao nível dos melhores do segmento: consumo WLTP de 4,8 litros/100 km e 108 g de CO2 por km, para uma autonomia de até 1100 quilómetros sem recarga.

Ao mesmo tempo, a caixa automática ganha um novo software para uma aceleração mais viva. A condução é mais suave, mais dinâmica e mais agradável, especialmente ao acelerar entre 40 e 80 km/h.

A plataforma CMF-CD apresenta o melhor da tecnologia Renault:

Suspensão traseira multibraço associada ao sistema de quatro rodas direcionais 4Control Advanced, para maior estabilidade a altas velocidades e manobras mais fáceis a baixas velocidades;

Faróis Matrix LED Vision, para uma iluminação otimizada;

Ecrã frontal, que projeta informações diretamente no para-brisas;

32 ajudas à condução, incluindo condução autónoma de nível 2;

Inovador sistema de reconhecimento do condutor, para um acolhimento personalizado.

Entretanto, a Renault está a trabalhar nos preços das versões de cinco e sete lugares, com o objetivo de facilitar o acesso à gama Espace.

Preço

Novo Espace

Full hybrid 200 Techno - 43.580€ Esprit Alpine - 46.380€ Iconic - 48.380€



Symbioz: