Rússia bloqueia o FaceTime alegando utilização em ataques terroristas

A Rússia voltou a reforçar o controlo sobre plataformas tecnológicas estrangeiras, bloqueando agora o acesso ao FaceTime em todo o país. Alegam que a plataforma da Apple estará ao serviço de atividades criminosas!

A Rússia cada vez mais isolada?

As autoridades justificam a decisão com alegações de utilização da aplicação da Apple em atividades criminosas, incluindo ataques terroristas, embora não tenham apresentado provas.

Este movimento surge num contexto mais amplo de restrições a serviços digitais internacionais.

Acusação de uso em atividades ilegais

O regulador russo Roskomnadzor afirma que o FaceTime tem vindo a ser utilizado para organizar e executar ataques terroristas, recrutar participantes e promover esquemas de fraude contra cidadãos russos.

A Reuters relata que, desde hoje, os utilizadores em Moscovo recebem mensagens como “Utilizador indisponível” ao tentar iniciar chamadas. Nalguns casos, as chamadas chegam a surgir como recebidas, mas não chegam a ligar.

A Rússia bloqueou a aplicação de videochamadas FaceTime da Apple, informou na quinta-feira o órgão regulador das comunicações do país, como parte de uma repressão crescente às plataformas tecnológicas estrangeiras que, segundo as autoridades, estão a ser utilizadas para atividades criminosas. […] Justificando a sua decisão, o regulador de comunicações, Roskomnadzor, afirmou num comunicado enviado por e-mail: «De acordo com as agências de aplicação da lei, o FaceTime está a ser usado para organizar e realizar ataques terroristas no país, recrutar perpetradores e cometer fraudes e outros crimes contra cidadãos russos.» O órgão regulador não citou provas para sustentar as alegações.

Escreveu a Reuters.

Parte de uma estratégia mais abrangente

Este bloqueio insere-se numa política recente de repressão às comunicações digitais na Rússia. Nos últimos meses, serviços como YouTube, WhatsApp e Telegram também foram alvo de restrições significativas.

A ofensiva chegou igualmente ao setor dos videojogos, com o popular Roblox a ser bloqueado ontem sob a acusação de disseminar material extremista e propaganda LGBT.

Em resumo...

O bloqueio ao FaceTime demonstra a crescente pressão russa sobre plataformas tecnológicas internacionais, num ambiente marcado por controlo apertado e limitações à comunicação digital.

Sem provas apresentadas publicamente, permanece a polémica em torno das justificações oficiais. O tema deverá continuar a evoluir e promete novas tensões no ecossistema digital do país.