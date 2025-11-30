Rússia ameaça bloquear WhatsApp por se recusar a cumprir regras

A presença do WhatsApp e outras redes da Meta na Rússia não tem sido isenta de problemas. Agora, a Roskomnadzor exige remoção de conteúdos proibidos sob pena de restringir totalmente o acesso à plataforma da Meta no país.

Rússia ameaça bloquear WhatsApp na Rússia

As autoridades russas elevaram o tom das advertências contra o WhatsApp, ameaçando bloquear o acesso à aplicação de mensagens em todo o território nacional. A informação surge na sequência de novos comunicados do Roskomnadzor, o regulador russo das comunicações. Acusa a plataforma de falhar no cumprimento das regras do país no que toca à moderação e remoção de conteúdos considerados ilegais pelo Kremlin.

Embora a Meta, empresa proprietária do WhatsApp, tenha sido classificada como uma “organização extremista” pela justiça russa em 2022 — o que levou ao banimento imediato do Facebook e do Instagram —, a aplicação de mensagens tinha permanecido, até agora, a salvo de bloqueios generalizados. As autoridades russas justificavam esta exceção classificando o WhatsApp como um meio de comunicação privada e não uma rede social de difusão em massa.

Contudo, esta postura alterou-se recentemente. Segundo fontes citadas no relatório, a introdução de funcionalidades como os “Canais” no WhatsApp transformou a perceção do regulador, que agora vê a ferramenta como um veículo de disseminação de informações que violam as normas russas.

Roskomnadzor quer que sejam cumpridas as regras

O regulador foi perentório ao afirmar que “a aplicação poderá ser bloqueada se não restringir a difusão de materiais ilegais”. Nestas palavras, estava a referir-se a conteúdos que contradizem a narrativa oficial do governo ou que promovem atividades consideradas subversivas.

A ameaça de bloqueio não é um caso isolado, mas sim parte de um esforço contínuo de soberania digital por parte de Moscovo. A administração russa tem aplicado multas sucessivas à Meta pela recusa em eliminar o que classifica como “informação proibida”.

O ultimato atual sugere que o tempo para o pagamento de multas acabou e que a medida punitiva passará agora pela restrição técnica do serviço. Caso o bloqueio avance, milhões de utilizadores russos perderão o acesso a uma das últimas plataformas ocidentais de comunicação ainda operacionais no país, forçando uma migração ainda maior para alternativas locais ou para o Telegram.