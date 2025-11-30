Problemas a caminho? UE coloca Apple Maps e Apple Ads sob supervisão

Mais dores de cabeça para a Apple. A Comissão Europeia pode incluir o Apple Maps e o negócio de publicidade da empresa no âmbito do DMA. Este procedimento implicaria restrições adicionais destinadas a equilibrar melhor a concorrência.

Problemas a caminho da Apple na Europa

Depois do iOS, da App Store e do Safari, mais dois serviços da Apple podem entrar para o clube das plataformas da DMA: o Apple Maps e o Apple Ads, o serviço de publicidade da empresa. Os reguladores europeus analisam os pedidos e deverão emitir o seu veredicto no prazo de 45 dias úteis.

A situação não parece favorável para a Apple, uma vez que os serviços atingiram ou ultrapassaram os limites da regulamentação para serem “plataformas muito grandes”. Neste caso, o Maps e o Ads alcançariam 45 milhões de utilizadores ativos mensais e uma capitalização bolsista de 75 mil milhões de euros. Isto colocá-los-ia firmemente no grupo dos gatekeepers, para grande desapontamento da Apple!

A empresa está determinada a evitar as restrições e exigências da DMA. Isso obriga-a a autorizar lojas de aplicações alternativas na Europa e a abrir espaço aos concorrentes dentro do ecossistema iOS. Por isso, a Apple pediu às autoridades da concorrência da Comissão Europeia que isentassem os seus dois serviços.

UE coloca Apple Maps e Apple Ads sob supervisão

Segundo a empresa, o seu negócio de publicidade, atualmente banners na App Store e, potencialmente, no Maps no futuro, não é um player importante no mercado da UE. A sua quota é “mínima” em comparação com rivais tão poderosos como a Meta, Google, Microsoft, TikTok e até mesmo o X.

Além disso, o Apple Maps é alegadamente pouco utilizado na UE em comparação com líderes de mercado como o Google Maps e o Waze. A Apple acrescenta que não utiliza dados de outros serviços próprios ou de terceiros e que não oferece uma função intermédia entre anunciantes e utilizadores.

Isto certamente não ajudará a Apple a fazer as pazes com a Digital Marketing Association (DMA). As tensões aumentaram este outono, indo desde insultos a um processo judicial apresentado ao Tribunal de Justiça da União Europeia.