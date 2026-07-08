macOS 27: já pode usar o toque no iPad para controlar janelas do Mac com o Sidecar

A Apple introduziu uma melhoria importante no Sidecar com o macOS 27 Golden Gate e o iPadOS 27. A partir destas versões, passa a ser possível utilizar os dedos diretamente no ecrã do iPad para interagir com as janelas das aplicações do Mac, tornando a experiência muito mais intuitiva.

Até agora, o controlo das aplicações do Mac apresentadas no iPad dependia do Apple Pencil ou do rato/trackpad do Mac, recorrendo também à funcionalidade Controlo universal (Universal Control). Com esta novidade, basta tocar no ecrã do iPad.

O que é o Sidecar?

O Sidecar é uma funcionalidade de continuidade da Apple que permite utilizar um iPad como segundo ecrã de um Mac, sem necessidade de instalar aplicações de terceiros, adaptadores ou cabos específicos.

A ligação pode ser feita através de Wi-Fi ou com um cabo USB comum, o mesmo utilizado para carregar o iPad.

Com o Sidecar, é possível:

Espelhar o ecrã do Mac no iPad, mostrando exatamente o mesmo conteúdo;

Utilizar o iPad como um segundo monitor, aumentando a área de trabalho e permitindo abrir aplicações diferentes em cada ecrã;

Aproveitar funcionalidades adicionais em algumas aplicações, como a edição mais precisa com o Apple Pencil na aplicação Fotografias.

O toque passa a controlar o Mac

A grande novidade do macOS 27 e do iPadOS 27 é o suporte para interação tátil direta.

Em vez de mover o cursor do Mac até ao ecrã do iPad sempre que pretende fazer uma pequena alteração, pode simplesmente utilizar um dedo para:

Deslizar conteúdos (scroll);

Tocar em botões;

Reproduzir ou colocar vídeos em pausa;

Navegar por janelas e menus;

Executar a maioria das ações básicas diretamente no iPad.

Embora a experiência não seja equivalente à de um macOS totalmente otimizado para ecrãs táteis, representa uma melhoria significativa na utilização do Sidecar.

Como ativar esta funcionalidade

Para experimentar esta novidade, é necessário:

Atualizar o Mac para o macOS 27 Golden Gate. Atualizar o iPad para o iPadOS 27.

De momento, ambas as versões encontram-se em fase beta.

Depois:

Ative o Wi-Fi e o Bluetooth em ambos os dispositivos; Coloque o Mac e o iPad próximos um do outro; No Mac, abra Definições do Sistema > Ecrã; Clique no botão + e selecione o iPad na opção "Replicar ou expandir para";

Depois de ligado, poderá escolher se pretende utilizar o iPad como:

Ecrã expandido.

Ecrã espelhado.

Ecrã principal.

Caso utilize o iPad como monitor secundário, basta mover uma janela do Mac para esse ecrã e começar a interagir com ela através do toque.

Assim que tiver uma aplicação no ecrã do iPad, basta usar um dedo para percorrer, deslizar e tocar.

Ainda existem algumas limitações

Apesar da novidade, nem todos os gestos habituais do iPad são suportados durante a utilização do Sidecar. Por exemplo, ao manter o dedo pressionado sobre um vídeo do YouTube, em vez de acelerar automaticamente a reprodução para 2x, surge apenas o menu normal do leitor de vídeo.

Também não é possível arrastar diretamente a barra de progresso de um vídeo do YouTube utilizando o toque. Estas limitações mostram que o suporte tátil ainda não substitui uma verdadeira versão do macOS concebida para ecrãs sensíveis ao toque, mas representa um passo importante para tornar a utilização do Sidecar mais prática e natural.