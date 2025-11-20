Estas são as 3 melhores apps para iPhone e para Apple Watch

As lojas de aplicações estão repletas de plataformas, respondendo às mais impensáveis necessidades. Há, de facto, uma app para tudo. Agora, numa compilação à qual estamos habituados, a Apple partilhou as três melhores apps deste ano para iPhone e Apple Watch. Veja se as conhece ou se podem ser-lhe úteis!

Conforme é apanágio, a Apple anunciou os finalistas do seu App Store Awards, reconhecendo as melhores aplicações e jogos em 12 categorias diferentes.

Desta forma, a empresa "celebra os programadores de todo o mundo cujas aplicações estão a melhorar a vida das pessoas e a demonstrar o que de melhor se faz em inovação técnica, experiência do utilizador e design".

Com uma lista de finalistas extensa, selecionados para cada um dos principais dispositivos da Apple, eis o top de aplicações para iPhone e Apple Watch.

Melhores apps para iPhone

Segundo a Apple, as três melhores apps para iPhone ajudaram os utilizadores a afinar os seus fluxos de trabalho na vida quotidiana.

O BandLab é uma aplicação gratuita para a criação de música e batidas. Oferece aos criadores ferramentas para gravar, editar e remisturar música, além de aplicar diversos efeitos. Os utilizadores podem, através dela, descobrir e colaborar com outros criadores.

O LADDER é uma app de treino de força gratuita que oferece aos utilizadores treinadores e programas para poderem, passo a passo, atingir os seus objetivos de fitness.

O Tiimo é uma aplicação visual de planeamento e calendário gratuita para a comunidade neurodivergente, incluindo pessoas com perturbação de hiperatividade e défice de atenção (PHDA) ou autismo, para ajudar a gerir o tempo e concluir tarefas.

Melhores apps para Apple Watch

As melhores apps para o smartwatch da Apple em 2025 forneceram informações úteis e funcionalidades alargadas, diretamente no pulso de cada utilizador.

A GO Club é uma app gratuita que ajuda os utilizadores a manterem-se ativos e hidratados, oferecendo contagem de passos e lembretes para beber água, e permitindo criar objetivos de caminhada e acompanhar o progresso.

A Pro Camera by Moment define-se como "a app de foto e vídeo inigualável para entusiastas da fotografia, mentes criativas e profissionais do ramo", e permite que os utilizadores tirem fotografias de nível profissional diretamente a partir do pulso.

O Strava é gratuito e não apenas regista todas as atividades desportivas de um utilizador, como permite partilhá-las com uma comunidade global de fitness, através do desempenho.

Segundo a Apple, este destaque é dado às apps que criam experiências excecionais, inspirando os utilizadores a realizar mais, repensar os seus fluxos de trabalho diários e expandir os limites da criatividade.

Utiliza algumas destas apps nos seus dispositivos? Conte-nos sobre a experiência!