Ryanair deixa de voar para os Açores! Saiba a partir de quando…

Segundo as informações mais recentes e da própria Ryanair, a companhia vai encerrar todos os voos entre a Ryanair e os Açores. Esta não é uma boa notícia, até porque os Açores vão perder voos diretos de baixo custo dentro do território nacional e outros países.

Ryanair culpa taxas aeroportuárias e Governo português

A Ryanair anunciou esta quinta-feira (20 de novembro de 2025) que vai cancelar todos os voos de e para os Açores a partir de 29 de março de 2026, citando como principais motivos elevadas taxas aeroportuárias e a “inação” do Governo português.

Segundo a empresa, tal acontece devido às elevadas taxas aeroportuárias (definidas pelo monopólio aeroportuário francês ANA) e à inação do Governo português, que aumentou as taxas de navegação aérea em +120% após a Covid e introduziu uma taxa de viagem de 2€, numa altura em que outros Estados da UE estão a abolir taxas de viagem para garantir o crescimento de capacidade, que é escasso.

É ainda referido que...

Infelizmente, o monopólio da ANA não tem qualquer plano para aumentar a conectividade de baixo custo com os Açores. A ANA não enfrenta concorrência em Portugal – o que lhe permitiu obter lucros monopolistas, aumentando as taxas aeroportuárias portuguesas sem qualquer penalização – numa altura em que aeroportos concorrentes noutros países da UE estão a reduzir taxas para estimular o crescimento. O Governo português deve intervir e garantir que os seus aeroportos – uma parte crítica da infraestrutura nacional, especialmente numa região insular como os Açores – sirvam para beneficiar o povo português e não um monopólio aeroportuário francês.

Após 10 anos de operações da Ryanair durante todo o ano, uma das regiões mais remotas da Europa irá agora perder voos diretos de baixo custo para Londres, Bruxelas, Lisboa e Porto.