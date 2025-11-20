Help Flash pode ser usado em vez do triângulo em Portugal?
Nos últimos anos, o dispositivo luminoso Help Flash tem conquistado popularidade entre os condutores devido à sua praticidade e visibilidade. Mas será que a lei portuguesa permite a sua utilização?
Legislação de trânsito não permite que o Help Flash substitua o triângulo
Este sinalizador portátil, que se acende automaticamente quando colocado no tejadilho do veículo, oferece uma alternativa moderna aos tradicionais triângulos de pré-sinalização de perigo.
No entanto, apesar de usado na visita Espanha, em Portugal, a legislação de trânsito não permite que o Help Flash substitua o triângulo de sinalização. Segundo o Código da Estrada, todos os veículos devem obrigatoriamente transportar um triângulo refletor e um colete retrorrefletor, que devem ser usados sempre que o veículo esteja parado em situações de emergência ou acidente. O não cumprimento destas regras pode resultar em coimas que variam entre 60 e 600 euros.
As autoridades, incluindo a GNR e a PSP, esclarecem que o Help Flash deve ser considerado um complemento, e não uma alternativa legal ao triângulo. O dispositivo aumenta a visibilidade do veículo, especialmente à noite ou em condições de pouca luminosidade, mas não substitui a sinalização regulamentar exigida por lei.
Portanto, a recomendação para os condutores portugueses é clara: utilizar o Help Flash como reforço de segurança, mantendo sempre o triângulo e o colete no veículo. Esta combinação garante maior visibilidade, segurança e cumprimento das normas de trânsito vigente
A ver se se apanha a lógica da coisa – em Espanha, para o carros lá matriculados:
– até 31/12/2025 pode-se usar o triângulo de pré-sinalização ou V-16 (help flash), simples.
– a partir de 01/01/2026 só está permitido o V-16 homologado pela DGT, ou seja, com ligação garantida à DGT (plataforma DGT 3.0), transmitindo a geolocalização anonimizada.
Pela Convenção de Viena:
– Carros não matriculados em Espanha podem usar triângulos de pré sinalização.
– Em Portugal, os carros matriculados em países que usem o V-16, caso de Espanha, podem usá-lo em vez do triângulo de pré-sinalização.
Mas porque raio não decidem as coisas a nível europeu… já parece a história das rotundas!