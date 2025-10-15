SpaceX e xAI estão a comprar as Cybertrucks da Tesla que ninguém quer
Anunciada como uma revolução no setor automóvel, a Cybertruck da Tesla está a revelar-se um desafio comercial enorme. As vendas estão muito aquém das expectativas, levando Elon Musk a adotar medidas pouco comuns para gerir o excesso de stock: vender Cybertrucks às suas outras empresas.
SpaceX e xAI compram Cybertrucks à Tesla
Há seis anos, a apresentação da Cybertruck deixou a indústria automóvel em estado de choque. Com um design arrojado, que parecia saído de um filme de ficção científica, a pick-up da Tesla gerou um entusiasmo imediato, traduzido em 200.000 reservas em apenas 72 horas.
Contudo, o que começou como uma promessa de disrupção transformou-se numa fonte de problemas. Desde falhas no pedal do acelerador a pneus que se desgastam prematuramente e componentes que se soltam com o veículo em movimento, a reputação da Cybertruck tem sido manchada por sucessivos problemas de qualidade.
O resultado é um desempenho de vendas desolador, que obrigou Elon Musk a encontrar soluções criativas para "esconder" os números.
A dificuldade da Tesla em escoar o stock do seu mais recente veículo já não é segredo para ninguém. Em 2023, Musk projetava a venda de 250.000 unidades anuais, mas a realidade tem sido bem diferente. Perante este cenário, o CEO da Tesla adotou uma estratégia peculiar: utilizar as suas outras empresas para adquirir as pick-ups que o público não está a comprar.
Segundo a Electrek, centenas de Cybertrucks foram recentemente entregues nas instalações da xAI, a sua empresa de inteligência artificial (IA). A SpaceX, a sua companhia aeroespacial, também está a renovar a sua frota. Wes Morrill, engenheiro-chefe do projeto Cybertruck, confirmou na rede social X que os veículos da SpaceX estão a ser substituídos por Cybertrucks, embora sem especificar o número de unidades envolvidas nesta transação interna.
Love to see the ICE support fleets from Tesla and SpaceX get replaced with Cybertruck. When we were engineering it, this was always part of the dream. Never imagined how hard the fleet photos at starbase would go. Looking forward to more of this https://t.co/M69ImCpamk pic.twitter.com/p1lf4FytY9
— Wes (@wmorrill3) October 7, 2025
Performance comercial dececionante
Apesar de a Tesla mostrar sinais de recuperação nas vendas globais, o mérito não pertence à sua pick-up. Em março deste ano, a empresa viu-se forçada a abrandar a linha de produção da Cybertruck após vender apenas 6500 unidades, realocando trabalhadores para a produção do bem-sucedido Model Y.
Os dados do terceiro trimestre do ano confirmam a tendência, com apenas 5385 unidades vendidas, um valor que representa uma queda acentuada face a períodos anteriores. As estimativas mais otimistas apontam para um total de 20.000 unidades vendidas este ano, um número residual quando comparado com o objetivo inicial de Musk, que ambicionava vender entre 250.000 e 500.000 Cybertrucks anualmente.
A acumulação de stock é um dos maiores desafios para qualquer fabricante automóvel, uma vez que imobiliza capital e recursos de produção e armazenamento. Com as Cybertrucks a amontoarem-se nos parques da empresa, a Tesla precisa urgentemente de encontrar uma saída, mesmo que isso implique vender o veículo abaixo do preço planeado.
Circulam rumores de que a empresa pondera lançar a Cybertruck na China, um mercado gigante que não estava nos planos iniciais, mas que poderia absorver o excesso de produção. No entanto, esta solução obrigaria a alterações significativas no design do veículo, considerado perigoso para os peões - a mesma razão pela qual a sua comercialização na Europa continua a ser inviável.
