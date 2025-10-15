Campanha “Escolha do Jogador” promete aquecer Outono
A Sony Playstation anunciou na semana passada que a campanha Escolha do Jogador já se encontra online o que quer dizer, muitos e bons títulos com valores promocionais na Playstation Store. Venham ver quais...
A Sony Playstation volta "à carga" com as promoções e desta feita, é a Campanha “Escolha do Jogador" que já está ativa.
Gran Turismo 7, God of War Ragnarök e F1 25 são alguns dos jogos para a PlayStation 5 e para a PlayStation 4 que encabeçam a lista de jogos com valores promocionais e que poderão ser adquiridos na PlayStation Store com descontos únicos até ao próximo dia 22 de outubro.
Exatamente, a Sony Interactive Entertainment já lançou a sua campanha "Escolha do Jogador" na sua loja online, PlayStation Store. Trata-se de uma campanha deveras interessante e que conta com descontos únicos de até 75% em grandes jogos para a PlayStation 4 e para a PlayStation 5.
Conheçam de seguida a lista com os principais destaques:
- Call of Duty: Black Ops 6 – Bundle Cross-Gen para a Playstation 4 e Playstation 5
- Clair Obscur: Expedition 33 para a Playstation 5
- F1 25 para a Playstation 5
- Gears of War: Reloaded para a Playstation 5
- God of War Ragnarök para a Playstation 4 e Playstation 5
- Gran Turismo 7 para a Playstation 5
- Grand Theft Auto V para a Playstation 5
- Hogwarts Legacy para a Playstation 5
- Indiana Jones and the Great Circle para a Playstation 5
- Marvel's Spider-Man Remastered para a Playstation 5
- NBA2K26 para a Playstation 4 e Playstation 5
- Red Dead Redemption 2 para a Playstation 4
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered para a Playstation 5
- WWE 2K25 para a Playstation 4 e Playstation 5
Não há outra forma de o dizer... existem grandes jogos nesta campanha. Red Dead Redemption 2, Black Ops 6, NBA 2K26, The Elder Scrolls IV.... é, como se costuma dizer, "muita fruta" pronta para ser apanhada.
Desta lista, qual ou quais os títulos que vos interessam?