Apple apresenta o novo iPad Pro com o chip M5

O novo iPad Pro, apresentado hoje para gigante de Cupertino, traz a próxima geração de silício da Apple, com um grande salto no desempenho de IA, armazenamento mais rápido e as capacidades revolucionárias do iPadOS 26. Saiba tudo sobre o novo iPad Pro que vem com o chip M5.

Desempenho e IA

O iPad Pro com chip M5 oferece melhorias no desempenho e eleva a IA a um novo patamar. Cada núcleo do GPU incorpora um acelerador neural, impulsionando o desempenho, seja em projetos complexos ou em tarefas produtivas baseadas em I

Em termos concretos, o novo modelo garante até 3,5× mais desempenho de IA que o iPad Pro com M4 e até 5,6× mais que o iPad Pro com M1.

Conectividade de nova geração

O chip de rede N1, desenvolvido pela Apple, traz suporte a Wi-Fi 7 para o iPad Pro. Já nos modelos com conectividade celular, o modem C1X permite até 50 % mais velocidade em dados celulares do que o modelo anterior, tudo isso com maior eficiência energética.

Modelos, cores e ecrã

O novo iPad Pro estará disponível em preto espacial e prateado, nos tamanhos de 11″ e 13″. Conta com o ecrã Ultra Retina XDR, que proporciona uma experiência visual de excelência

É também agora possível ligar displays externos até 120 Hz, ideal para edição de vídeo ou gaming, com suporte a Adaptive Sync para latências mais reduzidas.

iPadOS 26 e novidades de interface

O iPadOS 26 traz um design renovado com Liquid Glass, um novo sistema de janelas mais intuitivo, uma barra de menus, melhorias no app Ficheiros (Files) e a chegada da app Preview para visualizar e editar PDFs.

A integração da Apple Intelligence adiciona tradução em tempo real (em FaceTime, Mensagens e Telefone), automação nos Atalhos (Shortcuts), categorização automática nos Lembretes (Reminders) e muito mais... tudo com foco na privacidade.

Acessórios avançados

O iPad Pro mantém compatibilidade com:

Apple Pencil Pro e Apple Pencil (USB-C)

Magic Keyboard com design flutuante, fila de funções e apoio de alumínio

Smart Folio com versatilidade de ângulos de visualização

Preços, configurações e disponibilidade

As pré-encomendas começam hoje, e estará disponível em lojas a partir de 22 de outubro. Os modelos vão estar disponíveis com 256 GB, 512 GB, 1 TB e 2 TB, nos tamanhos de 11" e 13".

O modelo de 11″ começa nos 1129 euros e o modelo de 13" começa nos 1479 euros em Portugal. Pode saber mais aqui.