Apple: novo MacBook Pro de 14″ com o poderoso chip M5

A Apple revelou hoje o novo MacBook Pro de 14", que vem equipado com o poderoso chip M5. Com este novo chip, o MacBook Pro torna-se ainda mais rápido, e com um melhor desempenho no que diz respeito a ferramentas de inteligência artificial.

MacBook Pro de 14": chip M5, autonomia até 24h e super desempenho

O chip M5 inclui uma GPU de nova geração com um acelerador neural em cada núcleo, proporcionando até 3,5× mais performance em tarefas de IA e até 1,6× melhor desempenho gráfico em comparação com a geração anterior.

O M5 integra também um CPU mais rápido e eficiente, um motor neural aprimorado e maior largura de banda de memória, acelerando tudo, desde a abertura de apps até a execução de modelos de linguagem (LLMs) localmente no dispositivo. Além disso, oferece uma autonomia de bateria impressionante de até 24 horas, permitindo que os utilizadores trabalhem a partir de qualquer lugar.

Com armazenamento de última geração, este novo MacBook oferece velocidades de SSD mais rápidas do que o modelo anterior, ideal para importar ficheiros RAW ou exportar vídeos grandes. O portátil mantém características de destaque como o ecrã Liquid Retina XDR com opção de nano-textura, câmara Center Stage de 12 MP, sistema de som de seis colunas, vasta gama de portas, recursos de Apple Intelligence e o poder do macOS Tahoe.

Desempenho com o chip M5

A nova GPU de 10 núcleos com acelerador neural em cada núcleo oferece até 3,5× mais desempenho em IA do que o M4, e até 6× comparado ao M1.

Apps como a geração de imagens por difusão (ex: Draw Things) e LLMs em apps como LM Studio beneficiam de maior velocidade.

O motor neural com 16 núcleos acelera tarefas de IA no dispositivo e melhora modelos generativos no Apple Intelligence.

O SSD oferece até 2× mais velocidade que no modelo anterior, e o utilizador pode escolher até 4 TB de armazenamento.

Em desempenho gráfico, o novo 14″ MacBook Pro atinge até 1,6× mais capacidade em apps profissionais e taxas de fotogramas mais altas em jogos, comparado ao M4.

A CPU de 10 núcleos oferece desempenho multinúcleo até 20 % superior ao M4 em tarefas como compilação de código.

A largura de banda unificada ultrapassa 150 GB/s, ideal para trabalhar com modelos de IA ou cenas 3D de grande escala.

Esta nova máquina está disponível em preto (“space black”) e prateado, e as pré-encomendas arrancam hoje, com as entregas e disponibilidade nas lojas a partir de quarta-feira, 22 de outubro.

Esta nova versão do MacBook Pro de 14" com o poderoso chip M5 começa nos 1 849,00 €, para a versão de 14" e 512 GB de armazenamento SSD. Pode ver todos os preços aqui.

No âmbito do plano Apple 2030 para neutralidade carbónica até ao fim da década, este novo MacBook Pro de 14 polegadas com M5 é fabricado com 45 % de materiais reciclados em peso, incluindo alumínio 100 % reciclado e cobalto 100 % reciclado na bateria.