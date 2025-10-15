Apple lança firmware beta para os AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 e AirPods 4

A Apple continua a expandir o seu programa público de testes com novas versões beta para os AirPods. As mais recentes atualizações chegam aos AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 e AirPods 4, trazendo melhorias e novas funcionalidades.

Mais opções para os AirPods "mais avançados" da Apple

A Apple lançou há algumas horas uma nova versão beta pública do firmware destinada aos AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 e AirPods 4.

Esta atualização, com o número de compilação 8B5014c, está agora disponível para os utilizadores inscritos no programa público de testes da Apple.

O mesmo firmware tinha sido disponibilizado a programadores na semana passada.

Compatibilidade com novas línguas e integração no iOS 26.1

O firmware chega em simultâneo com a nova beta pública do iOS 26.1 e deverá incluir suporte para Tradução em Tempo Real em novos idiomas, como japonês, coreano, italiano e chinês (tanto mandarim tradicional como simplificado). Infelizmente ainda não está disponível em português de Portugal.

Com o iOS 26, iPadOS 26 e macOS Tahoe, a Apple introduziu uma opção para instalar atualizações beta de firmware diretamente através das definições dos AirPods, quando estes estão ligados a um iPhone, iPad ou Mac, facilitando o processo de testes.

Os participantes no programa público podem ativar a opção de firmware beta após efetuarem o registo no site oficial da Apple.