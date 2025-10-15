Gemini: Google vai usar a IA e transformar as suas fotografias em vídeos

A Google tem procurado dar à sua IA uma vertente mais útil e adaptada ao dia a dia. Surgem assim integrações com os seus serviços e ferramentas realmente úteis. A mais recente proposta do Gemini cai esta segunda categoria e vai transformar radicalmente as suas fotografias. Estas passam a pode ser transformadas em vídeos, bastando usar uma prompt para as mudar completamente.

O poder da IA na criação de vídeo

A Google anunciou uma nova e inovadora ferramenta dentro da aplicação Gemini. Permite aos utilizadores transformar fotos estáticas em vídeos dinâmicos. A funcionalidade, batizada de “foto-para-vídeo”, está agora disponível para os assinantes dos planos Google AI Ultra e Pro em Portugal. Marca assim um avanço significativo na criação de conteúdo multimédia com recurso à inteligência artificial.

A nova ferramenta de conversão está integrada na aplicação Gemini e promete democratizar a criação de vídeos, tornando o processo mais acessível. Segundo a Google, os utilizadores podem facilmente transformar as suas fotografias “em histórias de vídeo dinâmicas”. A funcionalidade é intuitiva, bastando selecionar a opção “ferramentas” na barra de prompt do Gemini, escolher “vídeo” e fazer o uploads das imagens desejadas.

Gemini vai transformar as fotografias

A tecnologia subjacente permite uma personalização detalhada. Para além de carregar uma foto, os utilizadores podem utilizar a ferramenta de edição de imagens do Google DeepMind, denominada Nano Banana, para criar uma nova imagem antes de a converter.

O processo de conversão não se limita ao movimento, abrangendo também a dimensão sonora. Podem descrever o movimento e o áudio, incluindo diálogos, efeitos sonoros e ruído ambiente, tudo perfeitamente sincronizado com os elementos visuais que são pretendidos no vídeo que vai ser criado.

Google cada vez mais lider desta área

O resultado é um clip de vídeo de oito segundos, com uma resolução de 720p e entregue em formato MP4 horizontal 16:9, completo com áudio sincronizado. Esta funcionalidade visa dar aos criadores de conteúdo uma forma rápida e eficiente de dar vida às suas imagens, sem a necessidade de software de edição complexo.

O lançamento da ferramenta de foto-para-vídeo na aplicação Gemini está a ser implementado gradualmente, tanto na versão web como em dispositivos móveis, para os assinantes elegíveis. Esta novidade posiciona o Google na vanguarda do uso da IA generativa para a produção de conteúdo, oferecendo uma solução robusta e integrada que pode mudar a forma como as pessoas interagem com as suas memórias visuais.