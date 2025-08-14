Como a Apple planeia tornar a sua casa num cenário de ficção científica

Impressionar os utilizadores não é tão fácil quanto era antes e, para alguns, nos últimos anos, as novidades da Apple têm ficado aquém das expectativas. Este cenário de desilusão pode estar prestes a mudar, com a empresa a planear gadgets que transformarão a casa dos utilizadores num cenário de ficção científica.

As casas inteligentes são já coisa do presente, com os utilizadores a poderem usufruir de uma série de mecanismos e automatizações, que facilitam largamente o seu dia a dia.

Entretanto, a Apple parece estar a trabalhar em algo maior. Pelo menos, é o que reforça um novo leak, dado a conhecer pelo habitué Mark Gurman, na Bloomberg.

Um robô doméstico assinado pela Apple

Os rumores sobre um robô doméstico assinado pela Apple não são recentes, dando conta de um robô formado por um ecrã do tamanho de um iPad e um braço, que lhe estará acoplado. Agora, sabe-se que esta máquina poderá mover-se e conversar com várias pessoas ao mesmo tempo.

Alimentado por um novo Large Language Model Siri, que terá uma personalidade única e será capaz de participar numa conversa contínua, a Apple pretende, aparentemente, que o robô seja como uma pessoa na sala.

Além disso, a empresa vai conferir uma representação visual no ecrã, para parecer mais real para os utilizadores à sua volta - algo semelhante à Cassanda?

A informação de Mark Gurman diz que a Apple planeia lançar o robô doméstico em 2027, juntamente com um novo modelo do iPhone Pro, para o 20.º aniversário do seu smartphone.

Hub doméstico cunhado com a maçã trincada

Outros novo produto na agenda da Apple será um hub doméstico inteligente: apenas um ecrã, sem braços sofisticados.

Com a Siri integrada, o hub doméstico será capaz de controlar uma casa inteligente, bem como realizar tarefas mais simples, tais como reprodução de música, tomada de notas, navegação na web e videoconferências.

Além disso, este hub da Apple será capaz de reconhecer diferentes pessoas numa sala e alterar a sua disposição consoante aquela que se aproxima.

Este dispositivo deverá ser lançado no próximo ano, juntamente com o iPhone dobrável.

Câmaras inteligentes para complementar o hub doméstico

Apesar de já ter sido mencionado antes, surgiram mais detalhes sobre a câmara doméstica inteligente da Apple.

Equipada com reconhecimento facial e sensores infravermelhos, a empresa quer que os utilizadores instalem as câmaras nas suas casas para complementar o hub doméstico inteligente.

Estes dispositivos poderiam, por exemplo, detetar quando alguém sai de uma sala e desligar as luzes ou, por outro lado, reconhecer alguém que está a entrar numa sala e colocar a sua música favorita.

