Robô inteligente da Apple já tem preço e data de lançamento, dizem rumores

Apesar de os robôs humanoides já executarem tarefas em algumas fábricas pelo mundo, a verdade é que há robôs que já são uma constante em muitas casas, como os aspiradores, por exemplo. A Apple deverá estar a trabalhar numa versão assinada por si, tendo a data de lançamento e o preço sido revelados, segundo rumores.

Em abril, vimos que, depois de desistir do desenvolvimento de um carro, a Apple estaria a focar-se, por sua vez, num robô inteligente. Na altura, foi revelado que o trabalho em robótica já estava em andamento na divisão de engenharia de hardware e no grupo de Inteligência Artificial da empresa.

As informações indicaram, também, que o robô deverá realizar tarefas e responder a comandos simples, seguindo o utilizador pela casa e apoiando as suas tarefas.

Agora, o conhecido Mark Gurman, da Bloomberg, informou que a Apple está, de facto, a desenvolver um robô com as casas inteligentes em mente. O novo dispositivo deverá integrar um ecrã semelhante ao do iPad e possuir um braço mecânico, por forma a conseguir deslocar-se para várias posições.

Novo robô da Apple deverá custar cerca de 1000 dólares

A ideia da empresa de Cupertino passará por transformar o robô num centro de comando para a casa, por forma a realizar ações que envolvam Inteligência Artificial, e para o utilizador fazer videochamadas, por exemplo.

Segundo o insider da Bloomberg, a empresa de Cupertino está a dar prioridade ao desenvolvimento do seu robô inteligente, por forma a tê-lo pronto entre 2026 e 2027.

Apesar de o preço não estar, ainda, definido, o robô deverá custar cerca de 1000 dólares, com os responsáveis pelo marketing a recear que os consumidores não estejam dispostos a pagar por um produto deste género, conforme revelado pela Bloomberg.

Conhecido pelo nome de código J595, o projeto de robô inteligente da Apple foi formalmente aprovado em 2022. Com detalhes, ainda, escassos, sabe-se que integrará um ecrã e um braço robótico, podendo inclinar-se e rodar 360 graus com a ajuda de mecanismos. O ecrã deverá ser capaz de seguir o utilizador de forma inteligente.

Atualmente, o projeto encontra-se numa fase preliminar e as equipas de engenharia e design da Apple estarão, ainda, a explorar alternativas.