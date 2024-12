Google deixa o Pixel gozar com o iPhone no seu anúncio de Natal

A Google lançou um novo anúncio de Natal da sua série “Melhores telefones para sempre” que não passou despercebido. A empresa aproveita as festas de fim de ano para destacar a sua liderança na inteligência artificial, mostrando uma conversa entre um Pixel e um iPhone embrulhado como presente debaixo da árvore.

O anúncio faz parte de uma estratégia mais ampla da Google para posicionar o seu Pixel como o smartphone mais avançado em termos de IA, embora alguns especialistas considerem a abordagem forçada. Especialmente porque funcionalidades como o Gemini Live também estão disponíveis no iOS através da sua aplicação correspondente.

A história apresentada no anúncio é simples, mas eficaz. Dois telefones, um Pixel e um iPhone, são embrulhados como presentes de Natal. Desorientado com a situação, o Pixel pede ajuda ao Gemini Live.

Ao descobrir que são presentes de Natal, o iPhone entra em pânico ao perceber que lhe faltam as funcionalidades de IA oferecidas pelo seu concorrente, como o Circle to Search, uma funcionalidade que, ironicamente, já não é exclusiva do Pixel e das suas mais recentes versões Pro.

A mensagem subliminar é clara. A Google quer estabelecer o seu domínio no campo da inteligência artificial móvel, sugerindo que o iPhone gostaria de ter as capacidades do Pixel. Contudo, a realidade é mais complexa. Embora a Google mantenha alguma vantagem em algumas funcionalidades de IA, a diferença não é tão grande como o anúncio sugere, especialmente tendo em conta que várias destas funcionalidades estão disponíveis em ambas as plataformas.

O anúncio termina com um toque natalício quando o Pixel conforta o iPhone dizendo: “Não vês que é um momento de alegria, um momento de estar com amigos e familiares que te aceitam como és, e não quem gostarias de ser?”. Uma frase que, embora tenha a intenção de ser amigável, traz implicitamente outra crítica ao seu concorrente.

Esta campanha reflete a crescente luta pela IA na competição entre fabricantes de smartphones. Embora a Google esteja empenhada em destacar as suas capacidades neste domínio, a eficácia da mensagem pode ser diluída pelo facto de muitas destas funções já não serem exclusivas. De qualquer forma, o anúncio atinge o seu objetivo. Manter a conversa sobre quem lidera realmente a revolução da IA ​​móvel.