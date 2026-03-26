Chegará a Portugal? Apple obriga verificação de idade no Reino Unido

A partir de agora, ao instalar o iOS versão 26.4 num iPhone ou iPad, e sempre que estiver no Reino Unido, há uma novidade. Qualquer utilizador terá de verificar a sua idade para remover o filtro automático de conteúdos web e aceder a aplicações classificadas para maiores de 18 anos.

A Apple implementou definitivamente a verificação de idade para os utilizadores no Reino Unido, tanto para iPhones como para iPads, a partir da última atualização do iOS. A versão 26.4 do sistema operativo móvel da Apple, uma vez instalada em qualquer telefone ou tablet do catálogo da empresa de Cupertino, exige um passo ao utilizador no Reino Unido.

Este deve verificar a sua idade antes de aceder a determinados serviços específicos. O que está a ser pedido é que o utilizador confirme ter mais de 18 anos quando utiliza serviços para adultos no dispositivo móvel. A partir de agora, qualquer aplicação classificada como destinada a pessoas com mais de 18 anos exigirá esta verificação no ecossistema da Apple.

Sempre com o objetivo de proteger os menores de conteúdos inadequados para os mesmos. Na verdade, não confirmar a sua idade, após a atualização para o iOS 26.4, significa que o filtro de conteúdo da web será ativado automaticamente. Esta é uma medida que a reguladora britânica Ofcom descreveu como "uma verdadeira vitória para as crianças e nossas famílias".

A Apple conseguiu, pelo menos, tornar este processo de verificação pouco tedioso, uma vez que qualquer utilizador pode fazê-lo utilizando o seu cartão de crédito ou digitalizando o seu documento de identidade com o próprio dispositivo. É, sem qualquer dúvida, uma medida controversa, sem dúvida. Muitos já protestaram veementemente nas redes sociais, alegando que restringe a liberdade de internet dos britânicos.

Por sua vez, a Apple também se está a precaver, exibindo a seguinte mensagem como aviso nos seus dispositivos: "A legislação do Reino Unido exige que confirme que tem idade legal para alterar as restrições de conteúdo". É claro que esta medida é positiva do ponto de vista da proteção infantil.

A resposta para o que é ideal é quase óbvia, dado que manter uma vigilância ativa e educar bem as crianças sobre os riscos da Internet e das redes está a tornar-se cada vez mais essencial. No entanto, esta mesma proteção pode ser encarada como uma medida de censura e controlo, algo que a maioria dispensa e não quer presente de forma ativa.