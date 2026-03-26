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Chegará a Portugal? Apple obriga verificação de idade no Reino Unido

· Apple 5 Comentários

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Autor: Pedro Simões

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  1. CarlosF. says:
    26 de Março de 2026 às 09:02

    É sempre a desculpa de “proteger as criancinhas”, deviam era educar os pais isso sim…

    Responder
    • KidsGraça says:
      26 de Março de 2026 às 09:30

      Ninguém é obrigado a comprar Apple.

      Responder
    • says:
      26 de Março de 2026 às 09:31

      Discordo. Deviam responsabilizar os pais por não educarem os filhos. A maior parte não liga puto e não é só nisto.

      Responder
    • Eu says:
      26 de Março de 2026 às 09:41

      Sim, rapaz.
      Pela tua conversa, deves ser daqueles que não aprendeu nada com os amigos.
      Apenas por curiosidade, foram os teus pais que te explicaram o que era o sexo, ou foste descobrindo com as namoradas?
      Vinhas para casa perguntar aos teus pais o que havias de fazer com uma namorada?
      Estas empresas tech podem deixar facas espalhadas pela rua, porque se algum miúdo pegar numa, obviamente a culpa será dos pais, lol.
      Não cresças, não…

      Responder
  2. says:
    26 de Março de 2026 às 09:29

    Vamos ser claros. A Apple não obriga ninguém a verificar a idade. O Governo do Reino Unido sim.
    Sinceramente, não discordo da ideia geral, mas acho que seria mais útil outros tipos de verificação. “Foto” do documento de identificação, nunca. Cartão de crédito, talvez. Mas deveriam haver alternativas, mas isso é culpa do governo do RU. Esta questão já está mais que debatida. A Steam recusou-se a usar documentos de identificação e eu concordo. Em termos de proteção de dados é das piores informações que se pode ter e o “processo” de salvaguarda de dados é complicado. O cartão de crédito é uma boa solução, mas exclui quem não tenha cartão de crédito e, obviamente, quem não o quiser vincular à conta. Mas pronto, também ninguém é obrigado a ver conteúdos “restritos”. Não é preciso ter a conta “validada” para ver vídeos de gatinhos…

    Responder

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