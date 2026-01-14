Hoje na História dos Computadores: Google, de um projeto académico à gigante tecnológica

Muitos confundem a Internet com o Google. Outros entendem que o ciberespaço começou com o nascimento da Google. Apesar de estarem os dois errado, a verdade é que desde o aparecimento deste projeto, o mundo nunca mais foi o mesmo.

De projeto académico, à "quase dona disto tudo". Vamos conhecer um pouco da história desta empresa, na nossa rubrica Hoje na História dos Computadores.

BackRub e as origens em Stanford

O Google nasceu em 1998, mas a sua história começa alguns anos antes, na Universidade de Stanford. Larry Page e Sergey Brin, dois estudantes de doutoramento, desenvolveram um motor de pesquisa experimental chamado BackRub.

A inovação estava no algoritmo PageRank, que avaliava a relevância das páginas com base nos links recebidos, algo revolucionário face aos motores de pesquisa da época.

Top motores de pesquisa antes do Google AltaVista: lançado em 1995, foi durante anos o motor de pesquisa mais rápido e avançado, destacando-se pela capacidade de indexar grandes volumes de páginas. Yahoo!: inicialmente um diretório organizado manualmente, tornou-se o ponto de entrada para a internet de milhões de utilizadores nos anos 90. Lycos: um dos primeiros motores de pesquisa comerciais, muito popular pela integração com serviços adicionais e conteúdos multimédia. Excite: apostava na análise semântica dos termos pesquisados, algo inovador para a época, combinando pesquisa com portal de notícias. Ask Jeeves: diferenciava-se por permitir pesquisas em forma de perguntas diretas, numa tentativa precoce de tornar a pesquisa mais “humana”.

A fundação da empresa

Em setembro de 1998, Page e Brin fundaram oficialmente a Google Inc., numa garagem em Menlo Park, Califórnia.

O nome deriva de “googol”, o termo matemático que representa o número 1 seguido de 100 zeros, refletindo a ambição de organizar uma quantidade praticamente infinita de informação. Desde cedo, o foco foi claro: resultados rápidos, relevantes e uma interface simples.

Crescimento e inovação contínua

No início dos anos 2000, a Google começou a crescer de forma acelerada. Em 2000 surge o Google AdWords, que viria a tornar-se a principal fonte de receitas da empresa. Em 2004, a Google lança o Gmail, redefinindo o conceito de correio eletrónico com 1 GB de armazenamento gratuito, algo inédito na altura.

Nesse mesmo ano, a empresa entra em bolsa, consolidando a sua posição no mercado tecnológico global.

Expansão para novos produtos e plataformas

A partir de 2005, a Google deixa de ser apenas um motor de pesquisa.

E o Google Maps?

Nesse mesmo ano, foi lançado o Google Maps. Mais concretamente no dia 8 de fevereiro de 2005. Esta plataforma usava imagens de satélite, o que ajudou muito após o furacão Katrina.

Inicialmente criada como um programa em C++ por dois irmãos dinamarqueses, a Where 2 Technologies foi outra empresa disruptiva adquirida pela Google em 2004.

A Google também adquiriu outra empresa semelhante, a Keyhole, no mesmo mês, que mais tarde foi usada para criar o Google Earth e adicionar funcionalidades ao Google Maps.

E o YouTube?

Outro alto histórico foi a aquisição do YouTube em 2006 marcou a entrada decisiva no vídeo online.

Conforme reza a história, a Google comprou o YouTube, o serviço de partilha de vídeos, em 2006, por 1,65 mil milhões de dólares, mas isso foi considerado um grande risco, uma vez que o YouTube estava repleto de conteúdos protegidos por direitos de autor que os utilizadores carregavam sem autorização e enfrentava potenciais processos judiciais.

E o Google Chrome?

Em 2008, o lançamento do Google Chrome mudou o mercado dos navegadores, apostando na velocidade, segurança e integração com serviços web.

Uma grande parte dos custos do Google era devido aos royalties que tinha de pagar a diferentes navegadores para se manter como motor de pesquisa predefinido. Para combater isso, a dupla fundadora contratou vários programadores do Mozilla Firefox para criar um navegador próprio do Google.

Eric Schmidt opôs-se à ideia inicialmente, mas ficou impressionado depois de ver o produto demonstrativo.

O Google Chrome foi lançado oficialmente como versão beta em 2 de setembro de 2008 para Windows XP. Era um navegador minimalista que, assim como o Google, revolucionou o mercado existente e abriu caminho com facilidade.

Depois veio Android!!!

No mesmo período, a Google aposta fortemente no mobile com o Android, hoje o sistema operativo mais utilizado em smartphones a nível mundial.

O sistema operativo Android mantém, atualmente, uma posição absolutamente dominante no mercado móvel global, tanto em número de utilizadores como em quota de mercado.

Estima-se que existam cerca de 3,9 mil milhões de utilizadores ativos de Android em smartphones em todo o mundo, um valor que demonstra a enorme penetração da plataforma à escala global. Este número faz do Android o sistema operativo móvel mais utilizado do planeta, muito à frente de qualquer concorrente direto.

Em termos de quota de mercado, o Android concentra aproximadamente 72 a 73% do mercado mundial de sistemas operativos móveis, enquanto o iOS se situa na ordem dos 27 a 28%. Esta diferença evidencia a forte presença do Android, sobretudo em dispositivos de gama média e de entrada.

A reorganização sob a Alphabet

Em 2015, a Google anuncia uma profunda reestruturação. Nasce a Alphabet, um conglomerado que passa a controlar a Google e outros projetos mais experimentais, como inteligência artificial, saúde e veículos autónomos.

Esta mudança permitiu separar o negócio principal de publicidade e serviços digitais das apostas de longo prazo.

O que é a Alphabet? A Alphabet é a holding criada em 2015 para agrupar a Google e várias empresas com focos distintos, desde publicidade digital a biotecnologia e inteligência artificial. Estas são as principais empresas sob o seu “guarda-chuva”. Google e serviços principais A Google continua a ser o núcleo da Alphabet e inclui os serviços mais conhecidos: YouTube

Android

Google Search

Google Maps

Gmail

Google Chrome

Google Cloud Outras apostas estratégicas da Alphabet Fora do universo direto da Google, a Alphabet controla várias empresas independentes, cada uma com um objetivo específico. Waymo: focada no desenvolvimento de veículos autónomos e serviços de robotáxi.

focada no desenvolvimento de veículos autónomos e serviços de robotáxi. DeepMind : centro de investigação em inteligência artificial avançada, responsável por avanços científicos relevantes.

: centro de investigação em inteligência artificial avançada, responsável por avanços científicos relevantes. Verily : empresa dedicada à saúde, biotecnologia e dispositivos médicos.

: empresa dedicada à saúde, biotecnologia e dispositivos médicos. Calico : projeto focado na investigação do envelhecimento e da longevidade humana.

: projeto focado na investigação do envelhecimento e da longevidade humana. X : laboratório de inovação radical, onde nasceram projetos como os balões de internet e tecnologias energéticas.

: laboratório de inovação radical, onde nasceram projetos como os balões de internet e tecnologias energéticas. GV : braço de capital de risco da Alphabet, investindo em startups tecnológicas.

: braço de capital de risco da Alphabet, investindo em startups tecnológicas. CapitalG: fundo focado em empresas tecnológicas já em fase de crescimento. Uma estrutura pensada para o futuro A criação da Alphabet permitiu separar o negócio altamente rentável da Google das apostas de longo prazo e maior risco. Esta estrutura dá mais transparência financeira e liberdade estratégica, tornando o grupo um dos mais diversificados e influentes do setor tecnológico global.

Google hoje. Impacto e desafios

Atualmente, a Google é uma das empresas mais influentes do mundo digital. Está presente na pesquisa online, publicidade, sistemas operativos, cloud, inteligência artificial e hardware. Ao mesmo tempo, enfrenta desafios significativos relacionados com privacidade, concorrência e regulação, especialmente na Europa.

Apesar das críticas, o papel da Google na forma como acedemos à informação, comunicamos e usamos a tecnologia é inegável. O projeto académico de dois estudantes transformou-se numa infraestrutura essencial da internet moderna, moldando o quotidiano de milhares de milhões de pessoas em todo o mundo.