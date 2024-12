WhatsApp prepara uma novidade para os utilizadores comemorarem o final do ano

Gradualmente, a Meta tem conseguido trazer para o WhatsApp muitas novidades. Estas procuram tornar este serviço sempre melhor e oferecer aos utilizadores mais capacidades. A próxima a ser lançada deve chegar ainda antes do final de 2024 e poderá ser usada para comemorar o final do ano.

Recentemente foi visto como a Meta pretendia trazer para o WhatsApp uma forma de os utilizadores celebrarem momentos especiais. Recorrendo a 3 emojis, poderia ser vista uma animação diferente e que marcava estes momentos.

Na altura, esta capacidade estava em testes e a ser avaliada apenas num conjunto limitado de utilizadores. Apenas o Android teria acesso a esta novidade, mas esperava-se que fosse alargada ao resto dos utilizadores em breve. Isto por sair de testes e por chegar também ao iOS.

Esse momento parece acontecer agora, com a mais recente versão de testes do WhatsApp para iOS. A versão 24.25.10.78 segue o que antes vimos no Android e tem presente 3 novos emojis, que permitem comemorar de forma diferente momentos especiais dos utilizadores.

Tal como na versão Android, surgirá uma animação de confettis a cair pelo ecrã surge após se reagir a uma mensagem com um destes três emojis: 🎉, 🥳 ou 🎊. Esta será mais uma forma dada aos utilizadores para marcarem momentos especiais, como o final de ano ou um aniversário.

Espera-se que novidade, ainda em desenvolvimento, seja apresentada muito em breve. Possivelmente estará disponível para os utilizadores testarem e usarem ainda em 2024, abrindo as portas para as comemorações do ano novo e para novas formas de se expressarem.

Esta novidade vem colocar as versões Android e iOS do WhatsApp no mesmo nível. A empresa quer que ambas tenham acesso às mesmas funcionalidades e opções, para uma experiência de utilização igual entre plataformas e sistemas. Ao mesmo tempo, dá aos utilizadores novas formas destes comunicarem, usado muito mais do que apenas mensagens de texto.