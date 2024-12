E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, falámos do novo HDMI 2.2, do Honda Prelude, analisámos o smartwatch DT Watch Ultra, demos nota de vários avanços na ciência, e muito mais.

A HDMI Forum anunciou uma novidade importante. Revelou que o novo formato HDMI 2.2 será apresentado oficialmente no dia 6 de janeiro. Ao mesmo tempo, alertou para uma mudança que aí vem. O HDMI 2.2 chega com um novo cabo. Não é uma surpresa, mas é algo que não acontecia desde há sete anos, quando foi lançado o HDMI 2.1.

É um dos mais icónicos modelos da marca japonesa e estará de volta já em 2025. O Honda Prelude regressa numa versão híbrida, mas mantendo toda a garra e o prestígio que fez deste modelo um marco da indústria automóvel nas décadas de 1980 e 1990.

A Intel lançou a Arc B580 a 229 euros. Esta placa gráfica, em vez de tentar competir com os modelos topo de gama da AMD ou da NVIDIA, pretende conquistar um mercado que estas duas gigantes parecem ter deixado de lado: o gaming acessível.

Investigadores descobriram que a estimulação de um nervo específico pode ajudar os doentes a manter os mecanismos críticos de coagulação do sangue, funcionando como uma espécie de "torniquete neural".

O espaço pode surpreender mesmo aqueles que passam a vida a estudá-lo. Após anos de cuidadoso mapeamento, uma nova análise revela o que parece ser um canal de plasma quente e de baixa densidade que se estende do nosso sistema solar em direção a constelações distantes.

A Nvidia revelou uma nova versão do seu computador Jetson, o Orin Nano, com um custo de 249 dólares, projetado para executar modelos de inteligência artificial (IA) localmente. Esta versão destaca-se por ser duas vezes mais rápida e eficiente que a sua antecessora, enquanto custa metade do preço.

Já é apanágio da DTNO.1 criar smartwatches que nos fazem olhar 2 vezes, principalmente para verificar se o preço é mesmo o que lá está. A DTNO.1 faz assim mais um novo lançamento a condizer, o DT Watch Ultra, com um ecrã AMOLED de alta resolução, chamadas Bluetooth, emparelhamento TWS, e muito mais.

Uma nova técnica de fertilidade oferece uma alternativa à Fertilização in vitro (FIV) tradicional e, segundo a empresa que a desenvolveu, tem menos inconvenientes. Recentemente, nasceu o primeiro bebé humano concebido através desta técnica.

A ambição de colonizar Marte não tem sido escondida, pelo que será uma questão de tempo até alguma empresa começar a fazê-lo. Um grupo de cientistas está a testar, agora, uma potencial chave para a colonização do espaço: esperma de ratinho.

A transição global para os veículos elétricos (VE) está constantemente a acelerar. Mas um relatório recente alerta para uma pressão significativa na cadeia de fornecimento dos materiais críticos necessários para baterias até 2030.