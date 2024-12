Nvidia apresenta o Jetson Orin Nano Super: “o computador de IA mais barato do mundo”

A Nvidia revelou uma nova versão do seu computador Jetson, o Orin Nano, com um custo de 249 dólares, projetado para executar modelos de inteligência artificial (IA) localmente. Esta versão destaca-se por ser duas vezes mais rápida e eficiente que a sua antecessora, enquanto custa metade do preço.

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, apresentou o dispositivo numa demonstração em vídeo no YouTube, retirando o aparelho de dentro de um forno da sua cozinha. Segundo Huang, o computador tem capacidade para processar cerca de setenta biliões de operações por segundo, consumindo apenas 25 watts de energia.

Há muitos anos, criámos um tipo completamente novo de processador - um processador para robôs. Na altura, ninguém compreendia o que estávamos a desenvolver, mas previmos que, um dia, estes modelos de deep learning evoluiriam e que os robôs estariam por todo o lado.

Explicou Huang.

[Vídeo original]

O Orin Nano é equipado com o processador Arm Cortex-A78AE, que contém seis núcleos e uma frequência de 1,7 GHz. O chip inclui 1024 núcleos CUDA e 32 núcleos tensor, operando a 1020 MHz. O dispositivo conta ainda com 8 GB de memória RAM e atinge uma performance de até 67 TOPS (biliões de operações por segundo).

Este computador compacto suporta uma ampla gama de conectividades: quatro portas USB 3.2 Tipo-A, dois conectores MIPI CSI compatíveis com câmaras Raspberry Pi, além de slots M.2 2280 e M.2 2230 para SSDs. Um conector GPIO de 40 pinos possibilita a utilização de extensões Raspberry Pi Hats.

O sistema operativo utilizado é o Linux L4T, otimizado para hardware Nvidia. As vendas do Orin Nano estão previstas para o final do mês.

Este modelo foi desenvolvido para programadores que trabalham em robótica e equipamentos industriais que exigem operação autónoma, sem necessidade de ligação à cloud. Um exemplo prático é o caso da startup World, de Sam Altman (anteriormente conhecida como Worldcoin), que utiliza o módulo Jetpack no dispositivo Orb para digitalizar íris.

Leia também: