Análise: smartwatch DT Watch Ultra – excelente ecrã e muitas funcionalidades

Já é apanágio da DTNO.1 criar smartwatches que nos fazem olhar 2 vezes, principalmente para verificar se o preço é mesmo o que lá está. A DTNO.1 faz assim mais um novo lançamento a condizer, o DT Watch Ultra, com um ecrã AMOLED de alta resolução, chamadas Bluetooth, emparelhamento TWS, e muito mais.

Os smartwatches tornaram-se dispositivos indispensáveis para muitas pessoas, graças às múltiplas funcionalidades práticas que oferecem. Ideais para atividades desportivas, estes aparelhos atuam como uma extensão do smartphone, permitindo consultar notificações sem a necessidade de aceder ao smartphone. Além disso, destacam-se pelas ferramentas avançadas de saúde, como o acompanhamento do sono, os alertas de inatividade e a monitorização contínua, fornecendo dados úteis para o bem-estar do utilizador.

O novo DTNO.1 DT Watch Ultra chegou recentemente ao mercado, combinando um design elegante com características que o tornam único. O melhor de tudo? Está disponível por um preço extremamente competitivo, de pouco mais de 30 €.

Dentro da Caixa

O DT Watch Ultra é apresentado numa embalagem compacta e inclui uma base de carregamento magnética, um manual de instruções rápidas e uma bracelete de silicone.

A caixa traz também a indicação da app necessária para sincronizar o smartphone com o smartwatch, a app WearPro, disponível nas mais populares app stores.

O relógio está disponível nas cores laranja (estrutura cinza, modelo em análise), prateado e preto.

Construção e design do smartwatch

O peso de um smartwatch é um fator importante e uma das primeiras características que se nota ao manuseá-lo. Muitos modelos têm um peso significativo, semelhante ao de um relógio clássico em aço. No entanto, o DT Watch Ultra destaca-se pela sua leveza, com apenas 41,5 g (70,5 g com a bracelete incluída).

A sua estrutura é construída em alumínio zincado, com um acabamento de qualidade, enquanto a parte traseira é feita de plástico. Possui três botões funcionais: um para ligar ou desligar o ecrã, outro ir diretamente às atividades de desporto, e o da coroa, para alternar entre o ecrã principal e o menu de aplicações. Apesar da sua leveza, oferece uma proteção IP68, tornando-o adequado para atividades aquáticas, exceto em água salgada. Para quem planeia ir ao mar, é aconselhável retirar o relógio.

O ecrã AMOLED redondo de 1,5” apresenta uma resolução de 360x360 px, proporcionando uma densidade de píxeis notável nesta gama de preço. O vidro temperado que o protege garante durabilidade, e a visibilidade em ambientes exteriores, mesmo sob luz solar direta, é excecional.

Na parte traseira, junto ao pulso, encontram-se os sensores de monitorização corporal e o sistema de carregamento magnético. A bracelete, em silicone, conta com um encaixe universal de 22 mm, oferecendo compatibilidade com uma ampla variedade de opções.

Funcionalidades do smartwatch DT Watch Ultra

O smartwatch DT Watch Ultra destaca-se pelo vasto conjunto de funcionalidades, em grande parte graças ao chip Actions ATS3085S, mais avançado do que os modelos anteriores. Como demonstrado no vídeo de apresentação, a navegação no dispositivo é acompanhada por efeitos de transição suaves, algo raro mesmo em smartwatches de gamas superiores.

Além da monitorização de 22 modalidades desportivas distintas, o relógio permite medir os batimentos cardíacos, os níveis de oxigénio no sangue e funciona como interface para o assistente virtual do smartphone. Inclui ainda funcionalidades como o acompanhamento do sono e a contagem de passos.

Embora seja um smartwatch de entrada de gama, os dados obtidos são comparáveis aos recolhidos por dispositivos de marcas mais conceituadas. O sensor Tianyi Hexin 3918, utilizado neste modelo, oferece análises adequadas para o propósito, embora não sejam tão consistentes ou precisas como as de equipamentos de gamas superiores. Ainda assim, para utilizadores que procuram monitorizar o tempo investido em atividades físicas, frequência e evolução, o desempenho é mais do que satisfatório.

A ligação ao smartphone é feita através da app Wear Pro, disponível para Android e iOS. Esta aplicação processa todos os dados recolhidos pelo smartwatch, permitindo também personalizar mostradores e gerir notificações.

O DT Watch Ultra integra um microfone e um altifalante, oferecendo uma excelente experiência em chamadas em alta voz, com clareza tanto no áudio recebido quanto na captação da voz. Além disso, conta com funcionalidades adicionais, como gravador de voz, visualização de fotografias, reprodução de vídeos armazenados na memória interna e várias aplicações úteis, incluindo previsão meteorológica, controlo de música, assistente de respiração, calculadora, jogos (7 no total), lanterna, disparador de câmara, entre outras.

Permite também fazer updates de firmware com toda a facilidade.

Autonomia

O DT Watch Ultra vem equipado com uma bateria de 390 mAh, que demora aproximadamente 1,5 horas a carregar completamente. Em relação à autonomia, o fabricante indica que pode durar até 7 dias em utilização normal.

Nos testes realizados, durante a primeira carga, com uma utilização mais intensiva, a bateria teve uma duração aproximada de 4 dias. No ciclo de carregamento seguinte, com um uso mais equilibrado, foi possível alcançar mais de 5 dias de autonomia. Este período incluiu notificações regulares, algumas chamadas curtas, lembretes, monitorização do sono e a realização de duas sessões de caminhada.

Veredicto

A DTNO.1 continua a impressionar e a criar dispositivos completos para um tipo de clientes que, de outra forma, não consideraria ter um smartwatch. São dispositivos completos por um preço altamente reduzido, que não é habitual encontrar no mercado.

O novo smartwatch DTNO.1 DT Watch Ultra apresenta-se como uma escolha sólida, com materiais de qualidade adequada e uma estrutura em alumínio que proporciona leveza e conforto no uso diário. É uma excelente solução para quem procura uma extensão prática do smartphone, destacando-se pelo seu ecrã AMOLED de elevada qualidade e pelo modo always-on, que garante que as horas estão sempre visíveis. Além disso, a gestão de notificações é eficiente, e as chamadas via Bluetooth oferecem excelente clareza.

A app WearPro é bastante completa, permitindo gerir toda a atividade do utilizador e configurar o próprio relógio, incluindo a realização de atualizações de firmware. O smartwatch dispõe de várias dezenas de ícones que representam aplicações e funcionalidades, os quais podem ser organizados em diferentes estilos. Dependendo das preferências do utilizador, é possível optar por um layout mais simplificado, com múltiplos ícones visíveis de uma vez, ou por uma disposição em lista, que oferece uma navegação mais detalhada.

Embora não seja indicado para quem procura monitorização extremamente precisa e detalhada, este smartwatch cumpre perfeitamente as expectativas de quem deseja uma extensão do smartphone com funcionalidades úteis. Desde o registo das horas de sono até à monitorização dos minutos de treino semanais e da respetiva evolução, o DT Watch Ultra é uma opção acessível que proporciona uma experiência completa e várias comodidades adicionais.

O smartwatch DTNO.1 DT Watch Ultra está disponível numa promoção de lançamento, por cerca de 31,70€, utilizando o código C8XKEHMSSEWC para um desconto adicional de 10% (válido até 15 de janeiro de 2025). O envio é gratuito. Veja mais aqui.

DTNO.1 DT Watch Ultra