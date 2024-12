Honda e Nissan planeiam uma fusão, com a Toyota e outras gigantes automóveis na mira

A Honda e a Nissan estão a preparar-se para iniciar negociações sobre uma possível fusão, que poderia ser alargada para incluir a Mitsubishi. O objetivo passa por criar uma frente sólida para concorrer contra a Toyota.

No início deste ano, a Honda e a Nissan anunciaram que estavam a considerar juntar-se, tendo em vista o desenvolvimento de carros elétricos acessíveis.

Em julho, esta ambição de parceria foi reforçada com as fabricantes a planear a partilha de software automóvel, num esforço para implementar capacidades de ponta, de forma mais económica e rápida.

Agora, na sequência dessas iniciativas, a Honda Motor Co. e a Nissan Motor Co. estão a preparar-se para iniciar negociações sobre uma possível fusão, que poderia ser alargada para incluir a Mitsubishi Motors Co., segundo o Nikkei do Japão.

Um acordo deste tipo consolidaria a indústria automóvel japonesa em dois campos, e forneceria, à Honda e à Nissan, mais recursos para competir globalmente com outras empresas maiores, especialmente com a Toyota.

A Honda, a Nissan e a Mitsubishi, em conjunto, venderam cerca de quatro milhões de veículos em todo o mundo nos primeiros seis meses do ano, ao passo que a Toyota, sozinha, colocou 5,2 milhões de veículos nas estradas.

Embora a Honda e a Nissan não tenham confirmado a informação avançada pelo Nikkei, ambas as fabricantes de automóveis emitiram declarações que reiteraram as suas promessas anteriores de cooperação futura.

Informaremos as nossas partes interessadas de quaisquer atualizações no momento oportuno.

Afirmou a Honda, numa declaração.

Segundo o Nikkei, sem citar fontes, as duas fabricantes japonesas de automóveis planeiam assinar um memorando de entendimento para discutir participações partilhadas numa nova empresa holding sob a qual a empresa acordada operaria.