Nothing anuncia o lançamento do Nothing OS 3.0 baseado no Android 15

A Nothing, uma marca de tecnologia de consumo sediada em Londres, anunciou que o lançamento do Nothing OS 3.0 (NOS 3.0), baseado no Android 15, já começou. Veja a lista de smartphones que estão a recebê-lo, bem como as melhorias que este sistema operativo traz para os utilizadores.

Concebido para incorporar a "identidade caraterística da Nothing", o Nothing OS 3.0 apresenta novas funcionalidades e melhorias que elevam a experiência do utilizador, abrindo caminho para interações mais personalizáveis e partilháveis.

O Nothing OS 3.0 está a ser lançado juntamente com a nova aplicação de galeria nativa, repleta de funcionalidades inovadoras, incluindo pesquisa avançada e ferramentas de edição alargadas, como filtros, marcações e sugestões.

[Vídeo original]

Segundo a Nothing, numa publicação no blog Nothing Community, esta atualização entrega novas formas de manter o utilizador ligado, permitindo a interação com amigos e familiares através de Widgets Partilhados apresentados no novo ecrã de bloqueio totalmente personalizável.

Widgets de produtividade melhorados, como o novo Widget de Contagem Decrescente, permitem que os utilizadores se mantenham no caminho certo, enquanto a Smart Drawer, alimentada por Inteligência Artificial, permite categorizar automaticamente as aplicações em pastas, para uma organização e acesso mais eficientes.

Melhorias adicionais do Nothing OS 3.0 Definições rápidas melhoradas;

Vista Pop-up melhorada;

Melhorias visuais e de desempenho;

Tipografia atualizada.

O Nothing OS 3.0 está a ser lançado para o Phone (2) e Phone (2a), de forma faseada até ao final do ano. Seguir-se-ão o Phone (1), o Phone (2a) Plus e o CMF Phone 1.