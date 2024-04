Botão para resumir os e-mails está a chegar à app do Gmail para ajudar os utilizadores

Com a sua aposta grande na IA, a Google tem procurado dar aos seus serviços e apps o acesso necessários a esta nova tecnologia. Isto e já uma realidade, mas a cada dia surgem novidades. A mais recente está focada na app do Gmail e quer dar aos utilizadores a possibilidade de resumir os e-mails recebidos e assim ajudar os utilizadores.

Um novo botão para resumir e-mails no Gmail

Desde o Android até à sua suite de produtividade, a Google tem conseguido integrar a Gemini. Esta sua IA está a conseguir conquistar um espaço importante e auxiliar os utilizadores, de uma forma natural e até intuitiva, com todas as vantagens inerentes e que se já se conhecem.

A mais recente novidade quer tornar o Gmail ainda mais fácil de usar, sem obrigar os utilizadores a terem de ler a totalidade das mensagens. A presença de um botão "Resumir este e-mail" será em breve uma realidade e que os utilizadores vão poder usar a qualquer momento e em qualquer mensagem.

Esta novidade está ainda em testes e foi descoberta numa das mais recentes verões lançadas pela Google. Ainda parece estar numa fase inicial do seu desenvolvimento, mas mostra de forma clara que esta será em breve mais uma funcionalidade deste serviço, alimentada pela IA da Google.

Google continua a trazer a Gemini e a IA para serviços

A app do Gmail irá assim receber o que a versão desktop já tem acessível há algum tempo. No entanto, e do que é revelado, esta está ainda restrita a um conjunto limitado de utilizadores e a conversas de e-mail com mais de duas respostas, em vez de e-mails individuais.

Além do botão "Resumir este e-mail", foi também descoberta uma entrara Gemini no menu da app. Atualmente não tem uma função ativada e apenas mostra um pop-up em branco com o logótipo e texto da Gemini. Não está ainda claro qual será a sua função, mas provavelmente será similar a outra entrada que existe no menu lateral do Gmail para utilizadores do Workspace Labs.

Esta será uma novidade muito interessante para os utilizadores, que assim podem ter as suas mensagens lidas e resumidas pela IA. Terá uma especial importância para quem recebe muitos e-mails e que assim pode ver o seu trabalho facilitado pela Gemini